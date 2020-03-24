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مرأة

تناوله يوميا.. الرمان يحميك من مرض خطير

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يحتوي الرمان على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمة التى تمد الجسم بالصحة، ويمكن استخدامه في العديد من السلطات بالاضافة إلى قدرته الصحية للحماية من العديد من الأمراض. 

وللرمان فوائد كثيرة منها وفقًا لموقع health:


-مضاد قوي للأكسدة.
يحمي الخلايا من التلف.
-يحتوي على فيتامين (ج).
-يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي نتيجة لانه يثبط خلايا سرطان الثدي ويقتل بعض منها.
-يحسن عملية الهضم.
-يساعد على خفض ضغط الدم.
-يكافح التهابات المفاصل، والآلام التابعة له.
-يساعد على تحسين الذاكرة اللفظية والبصرية بعد العمليات الجراحية لكبار السن.
-يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
-يساعد على إمداد جسم المرأة الحامل بالعديد من العناصر الغذائية الهامة منها: فيتامين (ج)، حمض الفوليك، والبوتاسيوم.
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