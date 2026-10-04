برلماني: انخراط الشركات المصرية في أسواق أفريقيا يعزز الصادرات والاستثمارات

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور المنتج المصري بالقارة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمصدرين، بما ينعكس على زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.



تعزيز التواصل مع المؤسسات التمويلية الأفريقية

وأوضح " هلال " في تصريحات خاصة، أن توفير التمويل وضمان الصادرات يمثلان عنصرين أساسيين في قدرة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة والمنافسة بها،

مشيرا إلى أن تعزيز التواصل بين المؤسسات التمويلية الأفريقية ومجتمع الأعمال المصري، يسهم في تحديد احتياجات الشركات بصورة أكثر دقة، وتوجيه الدعم نحو القطاعات والمشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات المصرية.



وأشار إلى أن القارة الأفريقية تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات المصرية للتوسع والاستثمار، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات التمويلية، بما يساهم في تحويل فرص التعاون الاقتصادي مع دول القارة إلى مشروعات واستثمارات فعلية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والدول الأفريقية.



جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أدماسو تاديسي، رئيس مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي (TDB)، على هامش منتدى العلمين أفريقيا،لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات تمويل التجارة والاستثمار، بحضور رؤساء الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية الصادرات والصندوق السيادي.



وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي، ودعم الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة ، إلى جانب بحث سبل مساندة الشركات المصدرة الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية.