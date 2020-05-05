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مرأة

هنبطل تدخين في رمضان.. المدخنون أكثر عرضة لأمراض الأوعية الدموية.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:32 م
هنبطل تدخين في رمضان
هنبطل تدخين في رمضان
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آية التيجي
يعد التدخين أحد أكثر العادات ضررا كما أنه يسبب أضرارا لغيره، لأن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على مواد مسرطنة وأكثر ضررًا من الدخان الأساسي الذي يستنشقه المدخن، نظرا لأن عملية الاحتراق غير مكتملة، لذا يجب على المدخنين الحرص على عدم التدخين في المنزل قدر المستطاع واستغلال شهر رمضان للإقلاع عنه.


وقال الدكتور رأفت عبد العزيز نجا، أستاذ ورئيس قسم الأوعية الدموية السابق بكلية الطب جامعة اسكندرية، إن الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية، وهم: الرجال المدخنون، والأشخاص الذين ليس لديهم حياة نشيطة، أى لا يمارسون أي نوع من أنواع النشاط البدني والرياضة.


وأكد في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن أمراض الأوعية والأوردة الدموية تبدأ مع حدوث انسداد في الشرايين، وهو الأمر الذي يتسبب في تصلب الشرايين فيما بعد، وهو الأمر الذي يزيد عند المدخنين بشكل كبير.
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وأفاد نجا، بأن الرياضة والامتناع عن العادات الضارة كالتدخين يمكن أن تقي الرجال من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وانسداد الشرايين، حيث إنها تعمل على تدفق الدم وتجديد الدورة الدموية في أطراف الجسم.


فيما أضاف، أن أمراض الأوردة منتشرة بين السيدات، وأغلبها تظهر في صورة دوالي لديهم، حيث يمكن للسيدات أن تقي نفسها من الإصابة بأمراض الأوردة عبر إنقاص الوزن، وأيضا ممارسة الرياضة، وتجنب عادة التدخين الضارة.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..
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