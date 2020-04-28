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مرأة

هنبطل تدخين في رمضان.. 7 عادات لمواجهة أعراض انسحاب النيكوتين

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:47 م
عادات لمواجهة أعراض
عادات لمواجهة أعراض انسحاب النيكوتين
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آية التيجي
قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية: إن للحد من عادة التدخين يجب علاج الأسباب النفسية والجسدية، فهناك العديد من الأسباب النفسية والجسدية، والتي يجب التخلص منها في البداية للتخلص من عادة التدخين السيئة، والتي تضر الشخص ومن حوله.

وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن من الأسباب النفسية للتدخين، هو: التخفيف من الشعور بالوحدة، والملل، والغضب؛ حيث ان النيكوتين يساعد على تحفيز الشعور بالمتعة والاسترخاء، ويساعد على تحفيز افراز الادرينالين الذي يساعد على الشعور بالنشاط والشبع.

كما أفاد القيعي، ان هناك بعض العادات الصحية التي يمكن اتباعها ان تساهم في الحد من عادة التدخين الضارة والمؤذية ومواجهة اعراض إنسحاب النيكوتين؛ حيث ان الأمر يحتاج إلى القليل من الإصرار والمثابرة على الإبتعاد عن هذه العادة السيئة، والتي تضر أكثر مما تنفع، ومن العادات، ما يلي:

1- الابتعاد عن أماكن التدخين مثل تجنب التواجد في المقاهي.

2- الابتعاد عن التواجد مع الأشخاص المدخنين.

3- شرب الماء بكميات مناسبة.

4- مضغ علكة النيكوتين أو علكة عادية.

5- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

6- الابتعاد عن مصدر الشعور بالتوتر والغضب .

7- استخدام لاصقة النيكوتين.
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