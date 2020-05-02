هنبطل تدخين في رمضان.. أطعمة ومشروبات تساعدك على الإقلاع

يعد التدخين عادة ضارة للمدخن ويسبب أضرارا لغيره، لأن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على مواد مسرطنة وأكثر ضررًا من الدخان الأساسي الذي يستنشقه المدخن، نظرا لأن عملية الاحتراق غير مكتملة، لذا يجب على المدخنين الحرص على عدم التدخين في المنزل قدر المستطاع واستغلال شهر رمضان للإقلاع عنه.
وأفادت العديد من الدراسات بأن الشخص الذي يستنشق الدخان من المدخن يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها المدخن، حيث إن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على القطران، والنيكوتين، والسيانيد و الرسينيك، والميثان، وأول أكسيد الكربون ومواد كيميائية مسببة لمرض السرطان.
1- شرب الماء:
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ويساعد شرب الماء فى الإقلاع عن التدخين، حيث إنه كلما زاد استهلاك المياه، زاد التخلص من السموم، يقلل الرغبة الشديدة في تناول النيكوتين.
2- الأطعمة الغنية بفيتامين "سى":
وتقلل الأطعمة الغنية بفيتامين سي من التوتر، والذى يعترى بعض المدخنين الراغبين فى الإقلاع عن تدخين التبغ، حيث يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي في صورتها الطبيعية؛ حيث إن فيتامين سي يقل بالتسخين، القلي، التعقيم، البسترة، التخزين، التثليج، التجفيف، التجميد، يقل فيتامين سي بالغليان والطهو المعتاد.
وتصبح الأفضلية من نصيب الفواكه والخضراوات غير المطبوخة، ومن أفضلها الجوافة، الكيوى، البروكلى، الفلفل بألوانه، الطماطم، البرتقال، اليوسفى، الليمون، البقدونس، الأعشاب العطرية كالنعناع واليانسون والبابونج، والزعتر الطازج، والبرتقال.