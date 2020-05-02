AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنبطل تدخين في رمضان.. أطعمة ومشروبات تساعدك على الإقلاع

السبت 02/مايو/2020 - 02:05 م
هنبطل تدخين قي رمضان
هنبطل تدخين قي رمضان
Advertisements
آية التيجي
يعد التدخين عادة ضارة للمدخن ويسبب أضرارا لغيره، لأن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على مواد مسرطنة وأكثر ضررًا من الدخان الأساسي الذي يستنشقه المدخن، نظرا لأن عملية الاحتراق غير مكتملة، لذا يجب على المدخنين الحرص على عدم التدخين في المنزل قدر المستطاع واستغلال شهر رمضان للإقلاع عنه.


وأفادت العديد من الدراسات بأن الشخص الذي يستنشق الدخان من المدخن يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها المدخن، حيث إن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على القطران، والنيكوتين، والسيانيد و الرسينيك، والميثان، وأول أكسيد الكربون ومواد كيميائية مسببة لمرض السرطان.


اقرأ أيضا:

وقال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تساعد المدخن في الابتعاد والتوقف عن عادة التدخين واستغلال شهر رمضان الكريم وفترة الصيام في البعد عن التدخين.

وأضاف بدران، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التدخين يعتبر عادة أشبه بالإدمان، وله أعراض انسحابية من الجسم بفعل النيكوتين وتأثيره على جسم المدخن، إلا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات يمكنها أن تساعد المدخن في التوقف عن عادة التدخين، وأهمها:

أطعمة ومشروبات تساعد في التوقف عن التدخين

1- شرب الماء:
ويساعد شرب الماء فى الإقلاع عن التدخين، حيث إنه كلما زاد استهلاك المياه، زاد التخلص من السموم، يقلل الرغبة الشديدة في تناول النيكوتين

2- الأطعمة الغنية بفيتامين "سى":
وتقلل الأطعمة الغنية بفيتامين سي من التوتر، والذى يعترى بعض المدخنين الراغبين فى الإقلاع عن تدخين التبغ، حيث يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي في صورتها الطبيعية؛ حيث إن فيتامين سي يقل بالتسخين، القلي، التعقيم، البسترة، التخزين، التثليج، التجفيف، التجميد، يقل فيتامين سي بالغليان والطهو المعتاد.

وتصبح الأفضلية من نصيب الفواكه والخضراوات غير المطبوخة، ومن أفضلها الجوافة، الكيوى، البروكلى، الفلفل بألوانه، الطماطم، البرتقال، اليوسفى، الليمون، البقدونس، الأعشاب العطرية كالنعناع واليانسون والبابونج، والزعتر الطازج، والبرتقال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها شرب المياه..10 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة

3 طرق لمقاومة الرغبة الملحة للتدخين

من غير مجهود..أطعمة تساعد فى الإقلاع عن التدخين

احذر.. مخاطر كبيرة تهدد الأطفال بسبب التدخين السلبي

نشرة المرأة والصحة.. أمل جديد لـ مصابي فيروس كورونا باختبار النيكوتين.. روشتة طبية لمرضى حساسية الصدر في العاصفة.. مشروب سحري يساعد على فقدان الوزن خلال رمضان

هنبطل في رمضان.. 5 خطوات للإقلاع عن التدخين في المنزل.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا

احذر تشغيل التكييف على السرعات العالية لهذه الأسباب

لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

على ريحة الفحم.. طريقة عمل كفتة الحاتي مع الشيف توتا مراد

الكويت تعلن ارتفاعا قياسيا في أعداد المصابين بكورونا وتسجل 353 حالة جديدة

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

بمكياج صاخب.. صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها