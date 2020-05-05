هنبطل تدخين في رمضان.. أضرار غير متوقعة تصيب أعضاء الجسم

يعد التدخين عادة ضارة للمدخن ويسبب أضرارا لغيره؛ لأن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على مواد مسرطنة وأكثر ضررًا من الدخان الأساسي الذي يستنشقه المدخن، نظرا لأن عملية الإحتراق غير مكتملة، لذا يجب على المدخنين الحرص على عدم التدخين في المنزل قدر المستطاع واستغلال شهر رمضان للإقلاع عنه.
وأفادت العديد من الدراسات بأن الشخص الذي يستنشق الدخان من المدخن يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها المدخن، حيث إن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على القطران، والنيكوتين، والسيانيد و الرسينيك، والميثان، وأول أكسيد الكربون ومواد كيميائية مسببة لمرض السرطان.
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أضرار التدخين على أعضاء الجسم :
ليس كل المشاكل الصحية المرتبطة بالتدخين تؤدي إلى الوفاة، حيث يؤثر التدخين على أعضاء الجسم بعدة طرق مختلفة، ويؤدي كل عضو من أعضاء الجسم ويسبب الكثير من الأمراض، فمن أضرار التدخين على الصحة تتمثل فى:-
1- زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وفقدان الأسنان
2- فى حالة الإصابة بجروح فإن الشفاء سيستغرق وقتا أطول
3- انخفاض وظيفة الجهاز المناعي
4- زيادة خطر مرض السكري من النوع 2
5- الشيخوخة المبكرة للجلد
6- رائحة الفم الكريهة
7- زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين
8- انخفاض كثافة العظام
9- ارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي
10- زيادة خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يسبب العمى
11- زيادة خطر القرحة الهضمية