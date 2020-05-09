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مرأة

هنبطل تدخين في رمضان.. هل السجائر الإلكترونية الحل الوحيد للإقلاع؟

السبت 09/مايو/2020 - 04:33 م
فحوصات تكشف عن تكيس
فحوصات تكشف عن تكيس المبايض
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آية التيجي
التدخين عادة ضارة للمدخن ويسبب أضرارا بالغة لكل من المدخن، ومن يستنشق  الدخان أيضا، لذا يجب على المدخنين الحرص على استغلال شهر رمضان في الإقلاع عن التدخين، كونهم يمتنعون عن التدخين طوال فترة الصيام بشكل طبيعي.

قال الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، إن السجائر الالكترونية لم تكن الحل الوحيد للإقلاع عن التدخين ولكن هناك حلول أخرى للإقلاع عن التدخين.

وأضاف أيمن سالم، أن مخاطر تدخين السيجارة الإلكترونية كثيرة؛ حيث ان لها نفس أضرار السجائر العادية، وربما تكون أقل ولكن ليس بكثير عن السجائر وتدخين التبغ.

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وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، أن السجائر الإلكترونية لا يجوز استخدامها للسيدات الحوامل لما فيها من أضرار، والتي يمكن ان تسبب في تشوهات للطفل خلال فترة الحمل.

وأوضح أيمن سالم، أن السجائر الإلكترونية لها أضرارها ولم تكن هي الحل فى ترك التدخين والإقلاع عنه ولكن أغلب الشباب يتفاخرون بتدخين السجائر الالكتروني، ويعتبرونها وسيلة فعالة للإقلاع إلا انه أمرا خاطئا لأنها تحمل نفس الأضرار.

وأشار، إلى أن هناك أضرارا من نوع آخر للتدخين الالكتروني، شاهده الأطباء فى بعض الحالات التي كانت تعاني من التدخين وتوجهوا لتدخين السجائر الإلكترونية، كالإدمان، وأمراض اللثة، وأمراض الرئة والجهاز التنفسي.
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