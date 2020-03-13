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مرأة

للمراهقين.. تدخين السجائر الإلكترونية يقودكم إلى الإدمان

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:23 م
تدخين السجائر الإلكترونية
تدخين السجائر الإلكترونية للمراهقين يقودهم إلى الإدمان
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آية التيجي

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة بريستول، أن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يزيد احتمال تعرضهم لتدخين التبغ خمس مرات فيما بعد، حيث يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية بوابة لتدخين السجائر.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن العديد من خبراء الصحة أكدوا أن السجائر الإلكترونية تعتبر وسيلة مبدئية لجذب الشباب في تدخين السجائر، وهو الأمر الذي أثار قلق ومخاوف الكثير من الاطباء حول سلامة وصحة الشباب.

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ويستخدم أكثر من واحد من كل ثلاثة أطفال في سن 15 عامًا السجائر الإلكترونية، على الرغم من أنه من غير القانوني بيعها لمن هم دون سن 18 عامًا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون، إن تعاطي السجائر الإلكترونية تزيد من تدخين السجائر لدى المراهقين فيما بعد، وهو ما يتسبب في إصابتهم بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وأمراض الرئة، والسرطانات.


وأوضح الباحثون، أن المراهقين هم أكثر عرضة لتجربة ك ما هو جديد، لذا فهم أكثر عرضة لتدخين السجائر الإلكترونية، وبالتالي تدخين السجائر العادية وإدمان النيكوتين.

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