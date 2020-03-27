كارثة.. السجائر الإلكترونية والتدخين خطر كبير في ظل انتشار كورونا

صدرت بيانات جديدة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي تحذر من أن الشباب قد يكونوا أكثر تأثرًا بفيروس كورونا COVID-19 أكثر مما كان يعتقد في البداية، حيث يشكل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا أكثر من ثلث جميع الحالات، وواحد من كل خمسة من هؤلاء المرضى يحتاج إلى دخول والحجز داخل المستشفى وفقًا لصحيفة إيه بي سي.

على الرغم من أن العلماء لا يملكون بيانات جيدة لتفسير بالضبط لماذا يمرض بعض الشباب بشدة من فيروس كورونا التاجي الجديد، فإن بعض الخبراء يحذرون من انتشار السجائر الإلكترونية و vaping الذي من الممكن أن تجعل الوضع من سيئًا إلى أسوأ.

وبحسب الإحصائيات فإن ما يقرب من واحد من كل أربعة مراهقين في الولايات المتحدة يقوم بتدخين السجائر الإلكترونية، والأرقام ليست ببعيدة عن الدول الأخرى.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن استخدام المراهقين لهذه المنتجات هو وباء على الصعيد الوطني، بينما حذر مركز السيطرة على الأمراض من مرض خطير يدعى إيفالي يسببه تدخين السجائر الإلكترونية يهدد الحياة، علاوة على إصابات الرئة المرتبطة بهذه العادة.