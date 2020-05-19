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يتشابهان في بعض الأعراض فقط.. معلومات لا تعرفها عن الالتهاب الرئوي وعلاقته بفيروس كورونا المستجد.. والصحة العالمية تحسم الجدل حول الإصابة بهما

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:31 م
اوجه التشابة والاختلاف
اوجه التشابة والاختلاف بين الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا
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آية التيجي
معلومات قد لا تعرفها عن الالتهاب الرئوي وعلاقته بفيروس كورونا
5 أعراض تشير بالإصابة بالالتهاب الرئوي
أوجه التشابه والإختلاف بين اعراض فيروس كورونا والالتهاب الرئوي
أسباب مختلفة تردي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي بسبب التهاب أنسجة الرئة، حيث تتضمن الأسباب الشائعة للإصابة بـ الالتهاب الرئوي التعرض للمهيجات المنقولة بالهواء في العمل أو بسبب اتباع عادات غير صحية كالتدخين، أو بسبب تناول بعض أنواع علاجات السرطان.

وعادة ما يصاحب الالتهاب الرئوي صعوبة التنفس، وسعال جاف غير مصحوب بمخاط، ويمكن الكشف عن الالتهاب الرئوي عبر إجراء اختبارات متخصصة، فيما يركز العلاج على تجنب المهيجات وتقليل الالتهاب، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

العلاقة بين الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا 

ويتساءل البعض حول ما إن كان هناك تشابه أو علاقة ما بين الالتهاب الرئوي والإصابة بفيروس كورونا، وعلق الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الصدر بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، إن  فيروس كورونا المستجد يتسبب في التهاب رئوي فيروسي.

وأضاف أيمن سالم، أن  فيروس كورونا طفيل حيوي يكمل دورة حياته داخل الجسم وله خلية مستهدفة وهي خلية نسيج الرئة ويمر على الأنف والحلق ويصل إلى الرئتين.


وتابع أيمن سالم، ان الأساس في العلاج هو مقاومة جسم الإنسان والمناعة الجيدة  وإذا كانت المقاومة سريعة يمكن ألا تظهر الأعراض، بينما تظهر المضاعفات في صورة  تليف رئوي ونقص نسب الاكسجين ومضاعفات تؤثر على حيوة أعضاء الجسم وعلى رأسها الكلى والكبد والقلب، والوفاة تحدث في حال ظهور المضاعفات.


أعراض الالتهاب الرئوي

ومن أبرز أعراض الالتهاب الرئوي شيوعًا  هو ضيق التنفس الذي قد يكون مصحوبًا بسعال جاف، وفي حال عدم الكشف عن الالتهاب الرئوي، أو تركه بلا علاج، قد تصاب تدريجيًا بالتهاب رئوي مزمن قد يسبب تندبًا (تليفًا) في الرئتين، ومن الأعراض التي تشير بالتهاب الرئة، ما يلي:

1- ضيق النفس
2- سعال
3- الإرهاق
4- فقدان الشهية
5- فقدان الوزن غير المقصود

اعراض فيروس كورونا 

ونرى ان هناك اوجه تشابه بين أعراض الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية ان مرضى الالتهاب الرئوي قد يكونون أكثر عرضة  للإصابة بفيروس كورونا من غيرهم، ومن أعراض فيروس كورونا، ما يلي :

1- ارتفاع الحرارة و الحمى.‏
2-  المعاناة من الإرهاق.‏
3-  وجود سعال جاف.‏
4- وجود سيلان في الأنف.‏
5-  المعاناة من آلام الحلق.‏
6-  الشعور بالألم والوجع.‏
7- وجود‏ احتقان في الأنف.‏
8- ‏ الإسهال.

اسباب الالتهاب الرئوي

ويحدث الالتهاب الرئوي عندما تتسبب مادة مهيجة في حدوث التهاب في الحويصلات الهوائية الدقيقة في الرئتين، ويسبب الالتهاب صعوبة في مرور الأكسجين عبر الحويصلات الهوائية في مجرى الدم، ومن أبرز المسببات ما يلي :

1- الأدوية :
ويمكن للعديد من الأدوية أن تسبب الالتهاب الرئوي بما في ذلك المضادات الحيوية، والعديد من أنواع العلاج الكيميائي والأدوية التي تحافظ على انتظام نبض القلب، يمكن لجرعة زائدة من الأسبيرين أن تسبب الالتهاب الرئوي.


2- الفطريات والبكتيريا:
ويمكن للتعرض المتكرر لبعض الفطريات والبكتيريا أن يسبب التهاب في الرئتين.

3- الطيور:
ويعتبر التعرض للريش أو براز الطيور سببًا شائعًا للالتهاب الرئوي.

4- العلاجات الإشعاعية:
ويمكن ان يصاب الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي على الصدر او على الجسم، مثل ذلك الذي يتم إجراؤه في حالة سرطان الثدي أو الرئة بـ الالتهاب الرئوي.
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