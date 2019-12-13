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مرأة

الأعراض والعلاج.. كل ما لا تعرفه عن التهاب الرئة عند الأطفال

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن التهاب الرئة عند الأطفال يحدث نتيجة العدوى بميكروب بكتيري، وتظهر الأعراض في شكل كحة أو بلغم أو بصاق مصحوب بارتفاع حاد في درجة الحرارة.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن أعراض الإصابة بميكروب بكتيري تستمر لمدة أسبوع إلى 10 أيام، ويحتاج المريض إلى عمل أشعة عادية على الصدر تظهر مكان الالتهاب الرئوي ومدى انتشاره في رئة واحدة أو رئتين.

وأشار أستاذ الصدر، إلى أن تشخيص التهاب الرئة عند الأطفال، يحتاج إلى تحليل البصاق لمعرفة نوع الميكروب، ومدى حساسيته للمضادات الحيوية وهو ما يعرف بمزرعة البصاق، ويبدأ العلاج بالراحة التامة للطفل المريض مع تناول كثير من السوائل، بجانب مضادات حيوية بانتظام بجرعات تناسب كل حالة على حدة.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن علاج الالتهاب الرئوي، يستمر لمدة 10 أيام أو أسبوعين حسب شدة الحالة ومدى استجابتها للعلاج، محذرا من الإهمال والتكاسل وعدم عرض الطفل على استشاري الصدر، تفاديا لحدوث مضاعفات تأتي في شكل انتشار الالتهاب الرئوي إلى أماكن أخرى بالرئتين، أو حدوث ارتشاح بالغشاء البلوري ومحيط الرئة وهو ما يعرف بتجمع المياه على الرئة.

واضاف أن الارتشاح قد يكون في شكل صديد حول الرئة، وتأتي المضاعفات في شكل تسمم بالدم نتيجة وصول الميكروب للدورة الدموية وهنا يحتاج المريض إلى مضادات حيوية أكثر عن طريق الوريد.
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