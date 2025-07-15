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انتخابات الشيوخ تقترب.. وغرامة قانونية تنتظر من يتخلف عن التصويت دون مبرر
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخابات الشيوخ تقترب.. وغرامة قانونية تنتظر من يتخلف عن التصويت دون مبرر

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
حسن رضوان

مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول الموقف القانوني لمن يتخلف عن التصويت دون عذر، وسط دعوات رسمية للمشاركة الواسعة وضمان أعلى نسب من الإقبال. وبرزت على السطح تساؤلات من نوع: "هل سأُغرم إن لم أشارك؟ وهل هناك حبس؟ وما هي العقوبات الأخرى المرتبطة بالعملية الانتخابية؟"

في هذا السياق، ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على سلسلة من العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في مقدمتها ما نصت عليه المادة 56 من أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."

عقوبات رادعة لضمان نزاهة الانتخابات

القانون لا يكتفي فقط بعقوبة الغياب عن التصويت، بل يتضمن حزمة من العقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالات التعدي على القائمين على العملية الانتخابية، أو الغرامات الضخمة لمن يخرق ضوابط الدعاية، أو ينشر أخبارًا كاذبة للتأثير على الرأي العام.

ومن أبرز ما ورد في القانون:

الحبس حتى 5 سنوات لمن استخدم العنف أو التهديد لمنع أي مسؤول من أداء مهامه.

غرامات من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه في حال مخالفة ضوابط التمويل الانتخابي.

السجن والغرامة لمن شارك أكثر من مرة في الانتخاب، أو انتحل صفة غيره للإدلاء بصوته.

ضمانات قانونية وسرعة في المحاكمة

وفقًا للمادتين (71) و(73) من القانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع لجانها تتمتع بسلطات الضبط القضائي، كما تم تخصيص دوائر قضائية عاجلة في محاكم الاستئناف والابتدائية للفصل السريع في الجرائم الانتخابية، ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.

رسالة القانون واضحة: المشاركة واجب.. والتلاعب له ثمن

بينما تواصل الدولة استعداداتها للعملية الانتخابية، تؤكد النصوص القانونية على أن المشاركة مسؤولية وطنية، وأن القانون لن يتهاون مع أي محاولة لإفساد العملية أو التلاعب بإرادة الناخبين.

تطبيق الاكتروني للانتخابات

في خطوة جديدة لتيسير مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقًا إلكترونيًا مجانيًا يُمكن تحميله على الهواتف المحمولة بنظامي “أندرويد” و”آيفون”، يتيح للمواطنين الاستعلام الفوري عن مقر لجنتهم الانتخابية وأرقامهم بالكشوف، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس.

التطبيق الذي يحمل اسم “الهيئة الوطنية للانتخابات” متاح عبر متجر التطبيقات “Play Store” أو “App Store”، ويتيح للمواطن بعد تحميله إدخال رقمه القومي ورقم هاتفه المحمول، ليظهر له على الفور اسم المدرسة أو المقر الانتخابي، ورقم اللجنة الفرعية، وتاريخ التصويت.

كما يوفّر التطبيق خيارًا آخر للاستعلام عن لجنة شخص آخر، مما يسهل الأمر على كبار السن وأفراد الأسرة الواحدة. ومن المنتظر أن تُضاف بيانات الناخب التفصيلية مثل رقم الكشف والمسلسل داخل اللجنة قبل موعد التصويت أو في اليوم السابق له.

التطبيق الإلكتروني يأتي في إطار جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتبسيط إجراءات المشاركة في الانتخابات، وتقليل الزحام والاستفسارات، وتحفيز المواطنين على أداء واجبهم الوطني بسهولة وسرعة.

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