قيادى بحزب مستقبل وطن: مشاركة المواطنين فى انتخابات الشيوخ تعكس وعيهم الوطني

أكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل استحقاقًا دستورياً مهما، يعكس جدية الدولة المصرية في ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتعزيز مشاركة المواطنين في بناء مؤسسات قوية تدعم الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة.



وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم الحياة التشريعية من خلال دراسة ومناقشة القوانين المحالة إليه، وإبداء الرأي في السياسات العامة والخطط الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من جودة التشريعات وفاعلية السياسات العامة.



وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على أن المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين في هذه الانتخابات تعكس وعيهم الوطني، وإدراكهم لأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من نهضة غير مسبوقة على كافة المستويات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ودعا الجمل جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل الغرفة الثانية للبرلمان، مؤكدًا أن صوت كل مواطن يمثل خطوة حقيقية نحو استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.



واختتم ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن الدولة تراهن في هذه المرحلة المفصلية على وعي الشعب المصري وقدرته على التمييز بين من يعمل بصدق لأجل الوطن، ومن يسعى لتحقيق مصالح ضيقة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات هي أبلغ رد على كل من يشكك في وعي المصريين وإرادتهم الحرة.