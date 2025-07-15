حسام الخولي: ميثاق شرف لتنظيم التنافس بين الأحزاب في انتخابات الشيوخ

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاجتماعات التنسيقية بين الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ أسفرت عن وضع "أسس وميثاق شرف" لضبط آليات التنافس الانتخابي، مشددًا على أن الهدف هو خروج العملية الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية.

وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة DMC، أن ثلاثة اجتماعات رئيسية جرت بين الأحزاب الـ12، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث خُصصت المرحلة الأولى لوضع معايير دقيقة لاختيار المرشحين، بينما ركّز الاجتماع الأخير على ضوابط الدعاية الانتخابية، لضمان الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أثنى على دورها في تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار الخولي إلى أن المنافسة الانتخابية لن تقتصر على القائمة الموحدة، بل ستكون قوية على المقاعد الفردية، وعددها 100 مقعد، يتنافس عليها مرشحون من مختلف الأحزاب والمستقلين.

وأكد أن"الميثاق الذي تم وضعه يشمل الجميع، سواء مرشحي القائمة أو الفردي، ويهدف إلى الالتزام الكامل بضوابط الهيئة وأسلوب الدعاية وفترات الصمت الانتخابي."

أشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن التنوع الحزبي كان أحد أبرز التحديات، نظرًا لاختلاف التوجهات بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة، مما تطلّب جهودًا كبيرة للوصول إلى توافق مشترك.

وتابع الخولى قائلا : بأن توزيع المقاعد داخل القائمة تم وفق معايير موضوعية وواضحة، في مقدمتها: سمعة المرشح وحسن سيرته وعدم وجود أي سوابق أو عوامل قد تسيء للقائمة بأكملها .