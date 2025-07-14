برلماني: انتخابات الشيوخ تعزز ثقة المواطنين فى المسار الديمقراطي وأدعو للمشاركة بقوة لدعم استقرار الدولة

قال الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ يأتي في إطار استكمال البنيان المؤسسي للدولة، وضمان استمرار التوازن بين غرفتي البرلمان في ظل المتغيرات الراهنة والتحديات المتسارعة التي تتطلب مؤسسات قوية وفعالة.

وأشار "وهبة" في بيان له اليوم، إلى أن مجلس الشيوخ ليس مجرد غرفة ثانية، بل هو مساحة داعمة للتفكير الاستراتيجي والتشريعي، يعمل على مراجعة وتحليل مشروعات القوانين من منظور أكثر عمقًا، ويمنح صناع القرار رؤية أوسع تضع في اعتبارها المصلحة العامة بعيدًا عن أي انفعالات سياسية أو حسابات ضيقة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، أن المشاركة في هذه الانتخابات تعني منح الدولة أدوات دستورية إضافية تمكنها من التحرك بثبات نحو تحقيق خطط التنمية، وتجنب القرارات المتسرعة، مشيرًا إلى أن المواطن هو الطرف الأهم في هذه المعادلة، من خلال حرصه على التصويت واختيار من يرى فيهم الكفاءة والخبرة.



وأضاف وهبة، أن التجربة المصرية في العمل النيابي أثبتت أهمية وجود مجلسين للتشريع، خاصة في ظل توسع الملفات التي تحتاج إلى نقاشات موسعة وتخصصية، وهو ما يقوم به مجلس الشيوخ بفعالية منذ إعادة تشكيله في السنوات الماضية.



واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ ، بيانه بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة لتجديد الدماء داخل المجلس، وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة بقوة دون تردد من أجل استقرار الدولة ودعم مؤسساتها وأن المشاركة هى من تحدد مستقبل أولاده والأجيال الحالية والقادمة.