حزب الجبهة الوطنية: الشعب يحرص دائما على المشاركة في انتخابات الشيوخ

قال النائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية في حزب الجبهة الوطنية، إنّ الشعب المصري حريص دائما على المشاركة في الماراثون الانتخابي أو الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف «وهدان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد المهدي ونسرين فؤاد ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ في ظل الظروف الإقليمية المتوترة يريد إرسال رسالة للداخل والخارج المصري بأن مصر دولة عظيمة، قادرة مع مؤسساتها القوية بإدارة الانتخابات في شكل حضاري، إذ يعتبر أمرا مهما للغاية.

وأكد على التنسيق بين الجبهة الوطنية والأحزاب السياسية، إلى جانب التنسيق فيما بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، مما يلعب دورا كبيرا في أهمية التوافق على مشروعات القوانين والأجندة التشريعية التي سيناقشها البرلمان سواء في مجلس الشيوخ أو النواب.

وتابع: «الحوار واللقاءات الدورية هو ما ينقص الشارع السياسي في المرحلة الماضية، لذا أن القوى السياسية كانت موجودة اليوم حتى تتدارس وتتباحث»، لافتا إلى أن هناك حاجة لدراسة مشروعات القوانين، متمنيا من الأحزاب السياسية أن تقدم على الدراسة والدعوة إلى مناقشة مشروعات القوانين.