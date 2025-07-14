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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علاج 2770 حيوانًا وطائرًا في قافلة بيطرية مجانية بكفر الشيخ .. صور

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية
محمود زيدان

 نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالاشتراك مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية مجانية بقرية الشطوط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وسعياً لتقديم خدمة بيطرية مميزة لمواطنى المحافظة.

جاءت القافلة تنفيذاً لتوجيهات،  محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إيهاب شكرى وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

شارك في أعمال القافلة كل من:  الدكتور عصام فرحات مدير ادارة الرعاية والعلاج، والدكتور شريف السيد، بإدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور محمد المهدى مدير إدارة بيلا البيطرية، والدكتور محمد سلوم، مدير وحدة الجرايدة البيطرية، والدكتورة سماح المقدم، رئيس قسم الدواجن بالإدارة، والدكتور رامى سلامة رئيس قسم المجازر والصحة العامة والتفتيش بالإدارة، ولفيف من أساتذة الجامعة، الدكتور أحمد فوزى، الدكتور إبراهيم كساب، الدكتور أسامة مرسى، الدكتور محمد سامى، الدكتورة نادية سعد، الدكتور وائل الجزار.

وتمكنت القافلة من فحص وعلاج 470 حيوانًا و2300 طائر، عبارة عن 2300 حالة أمراض دواجن، 15 حالة جراحة، 190 حالة أمراض باطنة ومعدية،  35 حالة تناسليات، و230 علاجًا جماعيًا، بجانب صرف الأدوية بالمجان.

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