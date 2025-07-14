برلماني: مجلس الشيوخ يُسهم في دعم العمل التشريعي ويجب المشاركة بجدية

قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل فرصة حقيقية أمام المواطنين للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعكس وعي المواطن وإدراكه لأهمية مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الغرفة الثانية للتشريع.



وأشار سوس في بيان له اليوم، إلى أن مجلس الشيوخ يؤدي دورًا مكملًا لمجلس النواب، ويُسهم بشكل مباشر في دعم العمل التشريعي، من خلال دراسة مشروعات القوانين ومراجعة السياسات العامة قبل إقرارها، بما يضمن تحقيق الصالح العام ويمنح الفرصة لنقاش أكثر عمقًا وشمولًا.

وأكد سوس، أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وأن استكمال المؤسسات المنتخبة هو جزء لا يتجزأ من هذا المسار، مشددًا على أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات هي أكبر دعم لهذا التوجه الوطني.

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل أيضًا اختبارًا لمدى وعي المواطنين بأهمية الصوت الانتخابي، باعتباره الوسيلة الأهم للتأثير في السياسات العامة، ودعم المرشحين القادرين على التعبير عن أولويات المجتمع.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بدعوة أبناء الشعب المصري إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة بجدية في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن كل صوت يمثل خطوة نحو مزيد من الاستقرار والديمقراطية.