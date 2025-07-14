طعون مرشحي النور لانتخابات الشيوخ.. قبول أحمد وزير وتأجيل شكري

أسفرت أحكام القضاء الإداري اليوم الاثنين، عن قبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد يحيى وزير، أمين حزب النور بمحافظة بنى سويف ومرشح الحزب على مقعد الفردي بالمحافظة. حيث قضت محكمة القضاء الإداري ببنى سويف بعودته إلى قوائم المرشحين، وأحقيته في خوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي محافظة القاهرة، أرجأت محكمة القضاء الإداري النظر في الطعن المقدم من المهندس محمد شكري، أمين حزب النور بالقاهرة، ومرشح الحزب على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، وأجلت النطق بالحكم إلى جلسة الغد الثلاثاء 15 يوليو، وذلك لكثرة أعداد الطعون التي نظرتها المحكمة في دائرة القاهرة. وجاء القرار بعد تقديم حزب النور للأوراق الثبوتية اللازمة.

وفي جانب آخر، رفضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، الطعن المقدم من السيد مصطفى خليفة مرشح حزب النور على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، وأيدت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات. فيما أكد "خليفة" عزمه مواصلة خوض كل السبل الرسمية والقانونية لاستكمال إجراءات الترشح والعودة إلى مسار الانتخابات للمنافسة على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة.

وأشار إلى أنه سوف يتقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده.

وأوضح خليفة أن قرار استبعاده من كشوف المترشحين مخالفاً لما استقرت عليه من أحكام سابقة للمحكمة. وأن جميع المستندات المقدمة صحيحة ومستوفية لجميع شروط الترشح والعضوية الكاملة بمجلس الشيوخ. مشدداً على أنه لا أدل على ذلك من أنه سبق له الترشح في الانتخابات السابقة لمجلسي النواب والشيوخ، بل وكان وكيلاً للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عام 2012، كما خاض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة عام 2020، وأقرت اللجان المشرفة على الانتخابات حينها أنه مستوفى كامل الشروط والمستندات القانونية.

كما رفضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة مطروح الطعن المقدم من صابر مصطفي محمد عبد القادر، الشهير بـ "صابر رفادة" عضو الهيئة العليا للحزب والمرشح على مقعد فردي الشيوخ بمحافظة مطروح، حيث أيدت المحكمة قرار اللجنة الوطنية للانتخابات. فيما أكد "رفادة" أنه سيتوجه أيضاً إلى المحكمة الإدارية العليا لطعن على الحكم الصادر اليوم. مؤكداً أنه سبق وخاض السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ عام 2020، وفاز في الجولة الأولي ودخل جولة الإعادة، وهو ما يعد أكبر دليل على حقه في دخول قوائم الترشح.

يذكر أن حزب النور تقدم باثني عشر مرشحاً لمقاعد الفردي على مستوي الجمهورية، وقد قبل حتى الان أوراق ترشح تسعة منهم، وينتظر الحزب قبول أوراق الثلاثة الأخرين بعد توجههم للقضاء الإداري لإدراج أسمائهم.