قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التعاون المتجدد لتعزيز الشراكة وحل أزمات غزة وليبيا والسودان
مصر والبرتغال: شراكة متجددة ورؤية موحدة لدعم غزة واستقرار الشرق الأوسط
مصر وإسبانيا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق جهود دعم قضية فلسطين والاستقرار الاقليمي
عبدالعاطي: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
هل هناك علاقة بين الزلازل والظواهر الفلكية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة
ما بين الرفض والقبول.. أحكام متنوعة للقضاء الإداري في طعون مرشحي الشيوخ
هل يجوز سجود الشكر وسجود التلاوة على غير وضوء؟.. أمين الإفتاء يجيب
نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..قريباً
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي
رسميا.. الأهلي يضم محمد شكري لمدة 5 مواسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طعون مرشحي النور لانتخابات الشيوخ.. قبول أحمد وزير وتأجيل شكري

حزب النور
حزب النور
عبد الرحمن سرحان

أسفرت أحكام القضاء الإداري اليوم الاثنين، عن قبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد يحيى وزير، أمين حزب النور بمحافظة بنى سويف ومرشح الحزب على مقعد الفردي بالمحافظة. حيث قضت محكمة القضاء الإداري ببنى سويف بعودته إلى قوائم المرشحين، وأحقيته في خوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي محافظة القاهرة، أرجأت محكمة القضاء الإداري النظر في الطعن المقدم من المهندس محمد شكري، أمين حزب النور بالقاهرة، ومرشح الحزب على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، وأجلت النطق بالحكم إلى جلسة الغد الثلاثاء 15 يوليو، وذلك لكثرة أعداد الطعون التي نظرتها المحكمة في دائرة القاهرة. وجاء القرار بعد تقديم حزب النور للأوراق الثبوتية اللازمة.

وفي جانب آخر، رفضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، الطعن المقدم من السيد مصطفى خليفة مرشح حزب النور على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، وأيدت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات. فيما أكد "خليفة" عزمه مواصلة خوض كل السبل الرسمية والقانونية لاستكمال إجراءات الترشح والعودة إلى مسار الانتخابات للمنافسة على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة. 

وأشار إلى أنه سوف يتقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده.

وأوضح خليفة أن قرار استبعاده من كشوف المترشحين مخالفاً لما استقرت عليه من أحكام سابقة للمحكمة. وأن جميع المستندات المقدمة صحيحة ومستوفية لجميع شروط الترشح والعضوية الكاملة بمجلس الشيوخ. مشدداً على أنه لا أدل على ذلك من أنه سبق له الترشح في الانتخابات السابقة لمجلسي النواب والشيوخ، بل وكان وكيلاً للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عام 2012، كما خاض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة عام 2020، وأقرت اللجان المشرفة على الانتخابات حينها أنه مستوفى كامل الشروط والمستندات القانونية.

كما رفضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة مطروح الطعن المقدم من صابر مصطفي محمد عبد القادر، الشهير بـ "صابر رفادة" عضو الهيئة العليا للحزب والمرشح على مقعد فردي الشيوخ بمحافظة مطروح، حيث أيدت المحكمة قرار اللجنة الوطنية للانتخابات. فيما أكد "رفادة" أنه سيتوجه أيضاً إلى المحكمة الإدارية العليا لطعن على الحكم الصادر اليوم. مؤكداً أنه سبق وخاض السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ عام 2020، وفاز في الجولة الأولي ودخل جولة الإعادة، وهو ما يعد أكبر دليل على حقه في دخول قوائم الترشح.

يذكر أن حزب النور تقدم باثني عشر مرشحاً لمقاعد الفردي على مستوي الجمهورية، وقد قبل حتى الان أوراق ترشح تسعة منهم، وينتظر الحزب قبول أوراق الثلاثة الأخرين بعد توجههم للقضاء الإداري لإدراج أسمائهم.

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ حزب النور النور البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن بسوهاج.. صور

دار الإفتاء

يخرجوا مجبورين الخاطر.. أمين الفتوى: 95% من الأزواج يأتون إلى دار الإفتاء "مكشرين"

الصدقة

أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة أطلع شيء لله وقت الشدة

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد