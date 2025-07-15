الوطنية للانتخابات: لجان رصد الدعاية هدفها نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص

أكد المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية من غرفتي التشريع في الدولة، مشيرًا إلى أن الدورة البرلمانية الحالية للمجلس ستنتهي في 18 أكتوبر المقبل، أي بعد 66 يومًا، ليبدأ بعد ذلك تشكيل مجلس جديد.

وأوضح أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الهيئة أصدرت خلال الـ72 ساعة الماضية قرارًا بتشكيل لجان لرصد الدعاية الانتخابية، ومراقبة أي خروقات قد تحدث من جانب المرشحين، في إطار الحرص على نزاهة العملية الانتخابية وضمان قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

وأشار المستشار أحمد البنداري، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تمثل مؤشرًا مهمًا على مدى استعداد الدولة للانتخابات البرلمانية التالية، وعلى وعي المواطنين المتزايد بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية.