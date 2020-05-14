بدون تكاليف.. أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية في الرئتين ، وعادة ما تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وعادة ما ينتج بسبب التهاب في الأكياس الهوائية مما يجعل من الصعب التنفس.





ومن أهم أعراض الالتهاب الرئوي ، هي السعال والحمى وألم في الصدر والتعب وصعوبة في التنفس والغثيان والقيء والإسهال، وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل طرق العلاج الطبيعية.









- فيتامين سي

فيتامين "سي" هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا مهمًا في زيادة المقاومة المناعية لمختلف أنواع العدوى البكتيرية والفيروسية بما في ذلك الالتهاب الرئوي ، ولذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" مثل الحمضيات والجوافة والبطاطس والفراولة والبروكلي والقرنبيط والشمام.









- الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف السعال وتهدئة الحلق الملتهب بسبب وجود خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات فيه.

• فرم 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل واسلقه في وعاء من الماء.

• قم بغليها لعدة دقائق ثم صفيها.

• اشرب الشاي الدافئ مرتين في اليوم.





- استنشاق البخار

يمكن أن تساعد الرطوبة في الهواء على تخفيف المخاط في الرئتين ، مما يساعد على تخفيف آلام الصدر والسعال، يمكنك استخدام جهاز ترطيب أو الاستحمام الدافئ حتى تتمكن من التنفس في البخار.



