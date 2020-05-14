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بدون تكاليف.. أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

الخميس 14/مايو/2020 - 05:31 م
علاج الالتهاب الرئوي
علاج الالتهاب الرئوي
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نهى هجرس
الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية في الرئتين ، وعادة ما تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وعادة ما ينتج  بسبب التهاب في الأكياس الهوائية مما يجعل من الصعب التنفس.

ومن أهم أعراض الالتهاب الرئوي، هي السعال والحمى وألم في الصدر والتعب وصعوبة في التنفس والغثيان والقيء والإسهال، وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل طرق العلاج الطبيعية.


- فيتامين سي 
فيتامين "سي" هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا مهمًا في زيادة المقاومة المناعية لمختلف أنواع العدوى البكتيرية والفيروسية بما في ذلك الالتهاب الرئوي، ولذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" مثل الحمضيات والجوافة والبطاطس والفراولة والبروكلي والقرنبيط والشمام.


- الزنجبيل
يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف السعال وتهدئة الحلق الملتهب بسبب وجود خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات فيه. 
• فرم 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل واسلقه في وعاء من الماء. 
• قم بغليها لعدة دقائق ثم صفيها. 
• اشرب الشاي الدافئ مرتين في اليوم.

- استنشاق البخار 
يمكن أن تساعد الرطوبة في الهواء على تخفيف المخاط في الرئتين ، مما يساعد على تخفيف آلام الصدر والسعال، يمكنك استخدام جهاز ترطيب أو الاستحمام الدافئ حتى تتمكن من التنفس في البخار.

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