تشتت الانتباه.. احترس من تناول الوجبات السريعة في الغداء

ووجدت الدراسات السابقة، أن تناول الوجبات السريعة بانتظام يمكن أن يؤثر على الانتباه،

حيث انها كشفت ان تناول الأطعمة الغير صحية و الوجبات الخفيفة الغير صحية قد يكون لها تأثير فوري على وظيفة الدماغ،

والذاكرة.