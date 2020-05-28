AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تشتت الانتباه.. احترس من تناول الوجبات السريعة في الغداء

الخميس 28/مايو/2020 - 02:59 ص
أضرار تناول الوجبات
أضرار تناول الوجبات السريعة على المخ
Advertisements
آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا من قبل باحثين في جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، عن أن تناول الأطعمة السريعة، مثل البرجر والفطائر على الغداء يمكن أن يعمل على تشتيت انتباهك أثناء ساعات النهار وفي فترة ما بعد الظهر. 

وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يتسبب في انخفاض فوري في الذاكرة العاملة، وهو ما يعمل على تشتيت الانتباه، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اقرأ أيضا | احذر.. عدم اتباعك لنظام حياة صحي يسرع من شيخوختك


وأكد الباحثون، أن تناول الدهون الصحية غير المشبعة، والأطعمة السريعة تسبب في انخفاض حاد بمستويات التركيز وتشتيت الانتباه، على عكس تناولوا لـ الأطعمة الصحية التي تحافظ على مستوى التركيز. 

ووجدت الدراسات السابقة، أن تناول الوجبات السريعة بانتظام يمكن أن يؤثر على الانتباه، حيث انها كشفت ان تناول الأطعمة الغير صحية و الوجبات الخفيفة الغير صحية قد يكون لها تأثير فوري على وظيفة الدماغ، والذاكرة.


وأوضح الباحثون، أنه من المحتمل أن تدخل الأحماض الدهنية الضارة من الأطعمة السريعة إلى مجرى الدم وتقطع حاجز الدماغ ، مما يضر بالأداء العقلي والوظيفي للمخ، والقدرات المعرفية، وتعوق الانتباه، مما يقلل من عمل المخ.

واعتمدت الدراسة على تحليل 51 امرأة في منتصف العمر بعد أن تناولوا الأطعمة الدهنية و السريعة الغير صحية، مثل: البرجر والرقائق، وكشفت نتائج الدراسة عن انخفاض وظائف المخ في غضون ساعتين من تناول الأطعمة الغير صحية والوجبات السريعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسد جوعك.. وجبة واحدة للشعور بالشبع

أثناء الحجر الصحى.. حيل لإنجاز عملك سريعا من المنزل

دراسة تحذر السيدات من تناول الوجبات السريعة لهذا السبب

ماذا تفعل الوجبات السريعة في جسمك؟

توقف عنها تمامًا.. الوجبات السريعة خطيرة على المخ

ترشيحاتنا

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

علاوة سنوية أول يوليو لأصحاب المعاشات قبل 2006.. مشروع قانون

هل بدأت الذروة ..الصحة تعلن تسجيل رقم قياسي فى عدد مصابي كورونا خلال 24 ساعة

تفاصيل لقاء وزيرة الصحة والأطقم الطبية بـ مستشفيات منشية البكري وحميات العباسية

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. محمد رمضان يتورط في تهنئة بعيد ميلاده

4 شروط لعودة الصلاة في المسجد .. تعرف عليها.. فيديو

AdvertisementS

سر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر.. خبير وبائي يجيب

تضليل للمشاهد.. وقف إعلان الكمامة الطبية لـ"قطونيل" .. تفاصيل

لا نقبل حقوق مصر التاريخية في النيل.. إثيوبيا تخرق الأعراف وتكشف حقيقة نواياها بشأن سد النهضة

شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية

الوطنية للإعلام: إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا السبت المقبل

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

لمناقشة أزمة كورونا.. الإبراشي: الحكومة تعقد اجتماعا الأحد.. فيديو

بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا

ارتفاع غير مسبوق .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا

ندفع الثمن وهذا قدرنا.. طبيب يبكي على الهواء بسبب كورونا ويوجه رسالة مؤثرة للمواطنين ..فيديو

بعد وقف إعلان كمامات قطونيل..غرامة تصل إلى مليون جنيه على شركات الإعلانات المضللة

بعد قرار رفع الحظر.. إجراء جديد في السعودية بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير