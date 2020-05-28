تشتت الانتباه.. احترس من تناول الوجبات السريعة في الغداء

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا من قبل باحثين في جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، عن أن تناول الأطعمة السريعة، مثل البرجر والفطائر على الغداء يمكن أن يعمل على تشتيت انتباهك أثناء ساعات النهار وفي فترة ما بعد الظهر.
وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يتسبب في انخفاض فوري في الذاكرة العاملة، وهو ما يعمل على تشتيت الانتباه، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وأكد الباحثون، أن تناول الدهون الصحية غير المشبعة، والأطعمة السريعة تسبب في انخفاض حاد بمستويات التركيز وتشتيت الانتباه، على عكس تناولوا لـ الأطعمة الصحية التي تحافظ على مستوى التركيز.
ووجدت الدراسات السابقة، أن تناول الوجبات السريعة بانتظام يمكن أن يؤثر على الانتباه، حيث انها كشفت ان تناول الأطعمة الغير صحية و الوجبات الخفيفة الغير صحية قد يكون لها تأثير فوري على وظيفة الدماغ، والذاكرة.
وأوضح الباحثون، أنه من المحتمل أن تدخل الأحماض الدهنية الضارة من الأطعمة السريعة إلى مجرى الدم وتقطع حاجز الدماغ ، مما يضر بالأداء العقلي والوظيفي للمخ، والقدرات المعرفية، وتعوق الانتباه، مما يقلل من عمل المخ.
واعتمدت الدراسة على تحليل 51 امرأة في منتصف العمر بعد أن تناولوا الأطعمة الدهنية و السريعة الغير صحية، مثل: البرجر والرقائق، وكشفت نتائج الدراسة عن انخفاض وظائف المخ في غضون ساعتين من تناول الأطعمة الغير صحية والوجبات السريعة.