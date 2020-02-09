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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الأطعمة السريعة؟

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:03 ص
أضرار الأطعمة السريعة
أضرار الأطعمة السريعة
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نهى هجرس
يتناول العديد من الأشخاص الأطعمة السريعة، وذلك نتيجة لكثرة أعمالهم، وعدم وجود الوقت الكافي لتحضير الطعام الصحى فى المنزل، ولكن البعض منهم يتناولها بشكل مستمر ولا يعلم الأضرار الوخيمة التى يمكن أن تصيب الجسم.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأضرار التى يمكن أن تصيب الجسم نتيجة تناول الأطعمة السريعة.

- مشكلات الذاكرة
يمكن لتناول الأطعمة السريعة بكثرة من الخارج أن تسبب فى مشكلات الذاكرة، والتى تتمثل فى بطئ التعلم، وعدم القدرة على تذكر العديد من المعلومات لأحتوائها على الدهون والسكريات.

- تسبب الاكتئاب
إن تناول الأطعمة السريعة يغير النشاط الكيميائي للدماغ ، مما قد يؤدي إلى أعراض انسحاب تنطوي على عدم القدرة على التعامل مع الإجهاد ، مما يجعلك تشعر بالاكتئاب.

- تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
أظهرت بعض الدراسات أن تناول الأطعمة بشكل كثير يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك لأحتوائها على العديد من المواد الحافظة، والدهون، والسكريات التى تضر الجسم.

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- عسر الهضم
تسبب الأطعمة السريعة فى عسر الهضم للجسم، ومشاكل الجهاز الهضمى، والحموضة، والإمساك، ومتلازمة القولون العصبى لاحتوائة على كمية كبيرة من الصوديوم.

- زيادة الوزن
تعمل الأطعمة السريعة على فتح الشهية بشكل مبالغ، لأمتلاكها العديد من النشويات والدهون التى تجعلك تشعر باجوع بشكل مستمر، وتناول الأطعمة بشراهة.

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