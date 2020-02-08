احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على نقص فيتامين مهم للجسم

يعانى العديد من الأشخاص من نقض الفيتامينات بشكل كبير، والكثير منهم لا يعلم ما ه الفيتامينات التى يحتاجها جسمه لتعويضها بالشكل المناسب ليحافظ على توازن في صحته.
ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أعراض التى تصيبك بسبب نقص الحديد فى الجسم.
- الإرهاق
الشعور بالإرهاق هو أحد الأسباب الرئيسية التى يمكن أن تظهر على مرضى نقص الحديد، وذلك بسبب نقص الأكسجين الذى يصل إلى الجسم، وينتج عنه الضعف والإرهاق.
- تشققات زوايا الفم
تسمى بالتهاب الشفة، والذى يظهر فى صورة بقع حمراء أو تقرحات أو تشققات فى زوايا الفم، والتى ينتج عنها نقص فيتامين الحديد فى الجسم بصورة كبيرة.
- الدوخة
يشعر الشخص الذى لديه نقص فى الحديد بالدوخة بشكل مستمر، وعدم الاستقرار والاسترخاء بسبب عدم وصول الأكسجين بشكل كافى للجسم.
أقرأ أيضًا
- برودة اليدين والقدمين
تحث برودة القدمين واليدين بسبب قلة وصول الدم إلى الأطراف، وعدم تلقى كرات الدم الحمراء اللازمة لأنسجة الجسم لتعمل بشكل صحى.
- ألم فى الصدر
عندما ينقص عدد خلايا الدم الحمراء بسبب نقص الحديد فى الجسم، مما يتعين على القلب أن يعمل بشكل أكثر من الطبيعي لتوفير العناصر الغذائية للجسم.