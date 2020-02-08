احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على نقص فيتامين مهم للجسم





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أعراض التى تصيبك بسبب نقص الحديد فى الجسم.





- الإرهاق





الشعور بالإرهاق هو أحد الأسباب الرئيسية التى يمكن أن تظهر على مرضى نقص الحديد، وذلك بسبب نقص الأكسجين الذى يصل إلى الجسم، وينتج عنه الضعف والإرهاق.





- تشققات زوايا الفم





تسمى بالتهاب الشفة، والذى يظهر فى صورة بقع حمراء أو تقرحات أو تشققات فى زوايا الفم، والتى ينتج عنها نقص فيتامين الحديد فى الجسم بصورة كبيرة.





- الدوخة





يشعر الشخص الذى لديه نقص فى الحديد بالدوخة بشكل مستمر، وعدم الاستقرار والاسترخاء بسبب عدم وصول الأكسجين بشكل كافى للجسم.





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- برودة اليدين والقدمين





تحث برودة القدمين واليدين بسبب قلة وصول الدم إلى الأطراف، وعدم تلقى كرات الدم الحمراء اللازمة لأنسجة الجسم لتعمل بشكل صحى.





- ألم فى الصدر





عندما ينقص عدد خلايا الدم الحمراء بسبب نقص الحديد فى الجسم، مما يتعين على القلب أن يعمل بشكل أكثر من الطبيعي لتوفير العناصر الغذائية للجسم.

يعانى العديد من الأشخاص من نقض الفيتامينات بشكل كبير، والكثير منهم لا يعلم ما ه الفيتامينات التى يحتاجها جسمه لتعويضها بالشكل المناسب ليحافظ على توازن في صحته.