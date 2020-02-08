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مرأة

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على نقص فيتامين مهم للجسم

السبت 08/فبراير/2020 - 06:30 ص
نقص الحديد
نقص الحديد
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نهى هجرس
يعانى العديد من الأشخاص من نقض الفيتامينات بشكل كبير، والكثير منهم لا يعلم ما ه الفيتامينات التى يحتاجها جسمه لتعويضها بالشكل المناسب ليحافظ على توازن في صحته.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أعراض التى تصيبك بسبب نقص الحديد فى الجسم.

- الإرهاق

الشعور بالإرهاق هو أحد الأسباب الرئيسية التى يمكن أن تظهر على مرضى نقص الحديد، وذلك بسبب نقص الأكسجين الذى يصل إلى الجسم، وينتج عنه الضعف والإرهاق.

- تشققات زوايا الفم

تسمى بالتهاب الشفة، والذى يظهر فى صورة بقع حمراء أو تقرحات أو تشققات فى زوايا الفم، والتى ينتج عنها نقص فيتامين الحديد فى الجسم بصورة كبيرة.

- الدوخة

يشعر الشخص الذى لديه نقص فى الحديد بالدوخة بشكل مستمر، وعدم الاستقرار والاسترخاء بسبب عدم وصول الأكسجين بشكل كافى للجسم.

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- برودة اليدين والقدمين

تحث برودة القدمين واليدين بسبب قلة وصول الدم إلى الأطراف، وعدم تلقى كرات الدم الحمراء اللازمة لأنسجة الجسم لتعمل بشكل صحى.

- ألم فى الصدر

عندما ينقص عدد خلايا الدم الحمراء بسبب نقص الحديد فى الجسم، مما يتعين على القلب أن يعمل بشكل أكثر من الطبيعي لتوفير العناصر الغذائية للجسم.
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