التدخين والإدمان.. إتجاهات غير متوقعة يمكن أن تسلكها السيدات نتيجة للعنف





وتابع أن الكثير من السيدات يمكن أن تلجأ للعديد من الحلول الغير صحيحة للابتعاد عن المشكلات، أو المحاولة لتجربة أشياء جديدة لتشتيت أفكارها مثل التدخين.





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وقال إن العديد منهن يمكن أيضًا أن يلجأ إلى تعاطى المخدرات، والمشروبات الكحولية التى تجعلها تهرب من الواقع الأليم الذى تتعرض له بشكل مستمر.





وأضاف وليد هندى، أن السيدات التى تتعرض للعنف يمكن أن تستغل بالعديد من الطرق نظرًا لشعورها الدائم بالضعف، وعدم القدرة على مواجهة عدة أمور.





وأردف أن جميع السيدات التى تتعرض للضرب من قبل أزواجها يجب أن تأخذ مواقف جدية وقوية للتخلص من هذه الأمور.