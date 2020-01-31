العزلة والخوف وفقدان الثقة.. أضرار نفسية تتعرض لها السيدات نتيجة العنف





وتابع في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن رؤية السيدة لنفسها تختلف من سيدة لأخرى، فالبعض منهن اعتدن على رؤية هذا المشهد في منزلهن فلا يتعجبن منه أو يؤثر عليهن مثل السيدات الأخريات.





وكشف عن أبرز الآثار النفسية والسلبية العامة التى يمكن أن تنتج بسبب ضرب الزوج لزوجته، ويمكن أن نحددها فى بضعة نقاط وهى.





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- السيدات التى تتعرض للعنف تعانى من القلق بشكل دائم، كما يظهر القلق على جميع تصرفاتها.

- يلازمها الخوف طوال الوقت من الأشخاص المحيطة بها، ومن زوجها بشكل خاص لعدم توقع رد فعله حول أى موضوع.

- كما تتسم السيدات التى تتعرض للعنف بالعصبية الدائمة وعدم القدرة على التحكم في الأفعال.

- تميل السيدات إلى العزلة التامة، وذلك عكس طبيعتها، ولكنه ينتج عن خوفها المرضى.

- تشعر السيدة فى منزلها بالغربة، وأنها لا تنتمى لهذا المكان، ولا تستطيع الحفاظ على منزلها.

- تفقد الثقة تجاه ذاتها بشكل كبير،و لا تستطيع مواجهة الأشخاص من حولها، وخاصة الجيران والأصدقاء .