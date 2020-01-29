متاخديش رأي صحابك.. 6 نصائح لو جوزك اتجوز عليكي.. اتبعيها فورا

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ"صدى البلد"، إن الفتاة تبني أحلاما وردية قبل الزواج ، مع وضع صورة ذهنية لشريك الحياة، ولا يوجد أي احتمال أن تشاركها فتاة أخرى في شريك حياتها.





وأضاف الدكتور وليد هندي أن هناك بعض الأزواج يتجه للزواج من امرأة أخرى بعد مرور سنوات من الزواج الأول، ولكن هذا الأمر يؤدي إلى الطلاق والانفصال ووجود المشكلات التي تؤثر على الأطفال.





وأكد أن كل سيدة تختلف النصائح الموجهة إليها على حسب الحالة، سواء وجود الأطفال أو على حسب الحالة الاقتصادية، لكن هناك نصائح عامة لكل الزيجات.





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وقدم استشاري الصحة النفسية مجموعة نصائح للزوجة لـ كيفية التعامل مع الزوج في حين اكتشاف الزواج من امرأة أخرى:





- أن تتمتع الزوجة ببعض من الثبات الانفعالي في إدارة الأمور.

- عدم اللجوء إلى الأصدقاء لأخذ النصائح فهم غير قادرين على تقديم النصائح المثالية.

- عدم مواجهة الزوج مباشرة ودراسة كل جوانب المشكلة.

- تغيير جذري للمنزل والديكور لإضفاء روح جديدة من البهجة على الأسرة.

- التفكير في العيوب التي يمكن أن تكون سببا في اتجاه الزواج من امرأة أخرى وتغيير ما يمكن فعله.

- عدم النظر إلى الحالة المادية، والتركيز على حل المشكلة وعدم التأثير على صحة الطفل النفسية.