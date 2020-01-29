AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متاخديش رأي صحابك.. 6 نصائح لو جوزك اتجوز عليكي.. اتبعيها فورا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:56 م
6 نصائح لو جوزك
6 نصائح لو جوزك اتجوز عليها | اِتبعيها فورا
Advertisements
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ"صدى البلد"، إن الفتاة تبني أحلاما وردية قبل الزواج، مع وضع صورة ذهنية لشريك الحياة، ولا يوجد أي احتمال أن تشاركها فتاة أخرى في شريك حياتها.

وأضاف الدكتور وليد هندي أن هناك بعض الأزواج يتجه للزواج من امرأة أخرى بعد مرور سنوات من الزواج الأول، ولكن هذا الأمر يؤدي إلى الطلاق والانفصال ووجود المشكلات التي تؤثر على الأطفال.

وأكد أن كل سيدة تختلف النصائح الموجهة إليها على حسب الحالة، سواء وجود الأطفال أو على حسب الحالة الاقتصادية، لكن هناك نصائح عامة لكل الزيجات.

اقرأ أيضًا:

وقدم استشاري الصحة النفسية مجموعة نصائح للزوجة لـ كيفية التعامل مع الزوج في حين اكتشاف الزواج من امرأة أخرى:

- أن تتمتع الزوجة ببعض من الثبات الانفعالي في إدارة الأمور.
- عدم اللجوء إلى الأصدقاء لأخذ النصائح فهم غير قادرين على تقديم النصائح المثالية.
- عدم مواجهة الزوج مباشرة ودراسة كل جوانب المشكلة.
- تغيير جذري للمنزل والديكور لإضفاء روح جديدة من البهجة على الأسرة.
- التفكير في العيوب التي يمكن أن تكون سببا في اتجاه الزواج من امرأة أخرى وتغيير ما يمكن فعله.
- عدم النظر إلى الحالة المادية، والتركيز على حل المشكلة وعدم التأثير على صحة الطفل النفسية.
دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو عينه زايغة| ازاي تاخدي بالك من جوزك وتحلي مشاكلك مع حماتك.. فيديو

لـ صحة طفلك.. 10 عادات اتبعيها فورًا لحماية الطفل من السمنة

لو كان فيه الخير ما كان رماه الطير..أسباب عزوف الفتيات عن الزواج من مطلق

تتعاملى ازاى معاه.. لو جوزك عينه زايغة اتبعى هذه الخطوات

ترشيحاتنا

سر غضب فرجاني ساسي بعد استبداله أمام وادي دجلة

أول تعليق من الطبيب الخاص لـ أصالة على حقيقة ارتباطهما

تصرف غريب من أحد المطاعم الصينية يثير دهشة المارة.. شاهد

الأزهر يجدد للأمة الإسلامية أمور دينها.. والإمام الأكبر يحسم 29 مسألة جدلية

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية

بعد إعدامه لزوجها.. ضربة انتقامية تهدد عرش زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية