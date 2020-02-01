AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الغياب عن الأهل.. الاضطرابات الناتجة فى المنزل عن ضرب الزوج لزوجته

السبت 01/فبراير/2020 - 05:31 م
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
Advertisements
نهى هجرس
صرح الدكتور "وليد هندى" أستشارى الطب النفسى حول أهم الأضطرابات التى تحدث فى المنزل نتيجة لضرب الزوج لزوجتة، وما يحدث من عنف بينهم.

وتابع أن معظم السيدات تشعر بحالة من الذنب وتأنيب الضمير بسبب حديث من حولها عن عدم أهتمام زوجها منذ البداية، وأستمرارها فى الزواج.

أقرأ أيضًا

وأضاف أن كل هذه الحالات تؤدى إلى الأكتئاب العام الذى يضفى على المنزل، والذى يصحبة البكاء طوال الوقت بدون أسباب واضحة، وحتى فى أفضل حالتها.

وقال الدكتور "وليد هندى" لـ "صدى البلد" أن معظم السيدات تعانى من أضطرابات نوم طوال الليل، وعدم القدرة على الراحة والنوم لفترات طويلة بجانب الكوابيس التى تحدث لها، والتى تؤدى إلى لجوئها للمنومات التى تشعرها بالهروب من الواقع.

وأردف أن ظهور علامات الضرب على الزوجة من أهم أسباب تأثرها النفسى وقلة ثقتها بنفسها، وعدم القدرة على مواجهة الأهل والأقارب الذى ينتج عنها الغياب المستمر عن الأهل.


الغياب عن الأهل.. الاضطرابات الناتجة فى المنزل عن ضرب الزوج لزوجته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم ضرب الزوجة والأولاد بحجة التأديب.. الإفتاء تجيب

انفدي بجلدك.. 3 أمراض نفسية تؤدي لقتل الزوجة والأبناء

شخصية سيكوباتية.. تعرف على أسباب ضرب الزوجة لزوجها

العزلة والخوف وفقدان الثقة.. أضرار نفسية تتعرض لها السيدات نتيجة العنف

تهديد مستقبل أولادك.. أهم الأثار السلبية الناتجة عن ضرب الأزواج

الشباب أكثر من الفتيات.. 11 سببا غير متوقعة لـ فوبيا الزواج وكيفية علاجها

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة 25 أبريل المقبل.. تعرف عليها.. صور

فيديوهات فاضحة.. قمر اللبنانية تشمت فى فنانة شهيرة بعد القبض عليها

تعرف على نتائج دوري ابطال افريقيا حتى الان ..6 فرق تأهلت

استخراج جنين من بطن طفل بمستشفى جامعة الإسكندرية.. صور

بحوزتهم 50 ألف لتر بنزين.. ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الرئيسية

فهد آل سعيد: الإدارة الأمريكية تطلب من الدول العربية إتاحة الفرصة لها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور