الغياب عن الأهل.. الاضطرابات الناتجة فى المنزل عن ضرب الزوج لزوجته





وتابع أن معظم السيدات تشعر بحالة من الذنب وتأنيب الضمير بسبب حديث من حولها عن عدم أهتمام زوجها منذ البداية، وأستمرارها فى الزواج





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وأضاف أن كل هذه الحالات تؤدى إلى الأكتئاب العام الذى يضفى على المنزل، والذى يصحبة البكاء طوال الوقت بدون أسباب واضحة، وحتى فى أفضل حالتها.





وقال الدكتور "وليد هندى" لـ "صدى البلد" أن معظم السيدات تعانى من أضطرابات نوم طوال الليل، وعدم القدرة على الراحة والنوم لفترات طويلة بجانب الكوابيس التى تحدث لها، والتى تؤدى إلى لجوئها للمنومات التى تشعرها بالهروب من الواقع.





وأردف أن ظهور علامات الضرب على الزوجة من أهم أسباب تأثرها النفسى وقلة ثقتها بنفسها، وعدم القدرة على مواجهة الأهل والأقارب الذى ينتج عنها الغياب المستمر عن الأهل.







