تهديد مستقبل أولادك.. أهم الأثار السلبية الناتجة عن ضرب الأزواج

صرح الدكتور "وليد هندى" استشارى الطب النفسى لـ "صدى البلد" أن العنف بين الأزواج يؤثر بشكل نفسى كبير على المرأة ، ولكنه يؤثر بشكل مضاعف على الأطفال.

وتابع أن السيدات التى تتعرض للعنف لا يمكنها مساعدة أطفالها، وتقديم ما يحتاجونه من دعم واهتمام، وذلك لما تتعرض له من مشاكل نفسية وجسدية كما أنها تتعرض للاكتئاب بشكل دائم.





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وأضاف "وليد هندى" أن الأطفال يتأثرون بشكل كبير، وذلك لما ينعكس عليهم من عصبية طوال الوقت، والتى يمكن أن تصل للضرب نتيجة للذى تتعرض له والدتهم.





وأردف أن الأطفال لن يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعيى مثل أصدقائهم، وأن كل هذه المشكلات سوف تتسبب فى هدم الكثير من حيوية وتفاعل الأطفال ونشاطهم الذهنى.



