للسيدات.. تعرفى على الطريقة الصحيحة للتخلص من زفارة الكبدة

تتعرض الكثير من السيدات إلى مشكلات المطبخ، والتى يعد من أهمها التخلص من زفارة اللحوم والدجاج، وخاصة الكبدة فالكثير منهن لا يعلمن الطرق الصحيحة لغسلها.





ووفقًا لما قدمه خبراء الطهى حول طرق غسل الكبدة إليكم أسهل الاساليب.





- اذا كنت ستقومين بطهى الكبدة الطازجة فور شرائها، فلا تغسليها بالماء، واكتفى برش الملح و الخل أو قليل من الليمون، ثم اتركيها فى مصفاة، حتى تتخلص من السوائل الموجودة بها، ثم قومى بطهيها بالطريقة التى ترغبين فيها.





- أما إذا كنت تريدين أن تحفظيها فى الفريزر، قومى بتقطيعها وغسلها بالماء الفاتر وليس الساخن، ثم ضعى عليها الملح والليمون وافركيها جيدًا ثم كررى غسلها بالماء الفاتر.





- ثم قومى برش الدقيق على الكبدة واتركيها لمدة 10 دقائق، وقومى بغسلها بالماء الفاتر مجددًا وصفيها جيدًا ثم ضعيها فى الأكياس البلاستيكية وحفظها فى الفريزر.





أقرأ أيضًا



