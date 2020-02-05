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مرأة

ابتعدوا عنها.. 3 أمور تدمر مناعة الأطفال

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:30 ص
أطعمة تدمر مناعة
أطعمة تدمر مناعة الطفل
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نهى هجرس
أكد موقع "health line" أن هناك بعض الأطعمة  تؤدي إلى تدمير مناعة الأطفال، ونشر قائمة تتضمن أبرزها .

وأضاف الموقع أن الأطعمة التى تؤدى إلى تدمير مناعة الأطفال تتضمن.
- السكر
يعد السكر من الأطعمة التى يمكن أن يتغذى عليها البكتيريا مما يؤدي إلى تكرر الإلتهابات عند الأطفال، وبالتالى إضعاف المناعة، ولا يقصد السكر الأبيض فقط فجميع الأطعمة التى تحتوى على السكر بكميات عالية تدمر مناعة الأطفال.

- المواد الحافظة والألوان الصناعية
يؤدي تناول الأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة إلى تدمير مناعة الطفل، وتعرضه للإصابة بالسرطان، والتعب المتكرر بنفس المرض.

- المضاد الحيوى
لا يفضل استخدام المضادات الحيوية بدون داعى لتناول الكثير للمضادات الحيوية يؤدي إلى هدم المناعة بشكل تام .

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و يعد الضغط النفسى من أهم الأسباب التى تؤدى إلى تدمير وهجم مناعة الطفل، ووضع الطفل فى دائرة المهام الزائدة يضغطه بشكل نفسى كبير مما يقلل من تعزيز مناعة.
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