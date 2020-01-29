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استشاري مناعة يكشف عن مرض أكثر فتكا من فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:46 م
فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية
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هاني حسين
قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إن هناك تهويلا إعلاميا شديدا حول فيروس كورونا.

وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" علينا اتخاذ كافة الاحتياطات واتخاذ كل وسائل الحظر والوقاية كي لا ينتشر المرض بيننا".

وتابع عبد الهادي مصباح:"  هناك مبالغة في ردود الفعل حول فيروس  كورونا".

وأكمل عبد الهادي مصباح:"  نسبة الوفيات من الالتهاب الرئوي الناتج عن كورونا لا تتعدى 5%  ولكن نسبة الوفيات من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس الانفلونزا تتعدى الـ 10 %، وبالتالي نسب الوفيات بالالتهاب الرئوي الناتج عن الانفلونزا أعلى من فيروس كورونا".

ولفت عبد الهادي مصباح:"  يجب عزل كافة المصابين او المشتبه بهم لحين تماثلهم الشفاء، وغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار والنظافة الشخصية، وتغطية الأنف والفم عند الكحة أو العطس".

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