استشاري مناعة يكشف عن مرض أكثر فتكا من فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إن هناك تهويلا إعلاميا شديدا حول فيروس كورونا





وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" علينا اتخاذ كافة الاحتياطات واتخاذ كل وسائل الحظر والوقاية كي لا ينتشر المرض بيننا".





وتابع عبد الهادي مصباح:" هناك مبالغة في ردود الفعل حول فيروس كورونا ".





وأكمل عبد الهادي مصباح:" نسبة الوفيات من الالتهاب الرئوي الناتج عن كورونا لا تتعدى 5% ولكن نسبة الوفيات من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس الانفلونزا تتعدى الـ 10 %، وبالتالي نسب الوفيات بالالتهاب الرئوي الناتج عن الانفلونزا أعلى من فيروس كورونا".





ولفت عبد الهادي مصباح:" يجب عزل كافة المصابين او المشتبه بهم لحين تماثلهم الشفاء، وغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار والنظافة الشخصية، وتغطية الأنف والفم عند الكحة أو العطس".



