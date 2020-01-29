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توك شو

أحمد موسى يحذر: محدش يستهون بفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:04 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة الصحة العالمية حذرت دول العالم من فيروس كورونا نتيجة لانتشاره في 15  دولة حول العالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السودان والإمارات أعلنا تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الصين تعمل على إنشاء مستشفى في عدة أيام لاستيعاب الحالات المصابة بفيروس كورونا، والصين تعاني من كارثة وانتشار سريع لفيروس كورونا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "دول كثيرة بدأت في التحرك لنقل رعاياها من مدينة ووهان الصينية، والصين بدأت في استخدام الروبوت لنقل الأطعمة للمصابين  للتقليل من التعامل البشري".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "محدش يستهون بهذا المرض ويجب التعامل معه بحذر، ويتم البحث حاليا على  أسباب انتشار هذا الفيروس"، مضيفا: "ربما يتم الإعلان خلال ساعات فيروس كورونا على أنه وباء على مستوى العالم". 
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