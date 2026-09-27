محافظ الدقهلية يتابع حركة السرفيس أمام جامعة المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مواقف سيارات السرفيس بشارع الجمهورية أمام جامعة المنصورة، لمتابعة حركة نقل الركاب والوقوف على مدى انتظام العمل، والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب وخطوط السير المقررة، وتوافر وسائل النقل اللازمة للمواطنين وطلاب الجامعة.

ووجه محافظ الدقهلية باستمرار تكثيف الرقابة والمتابعة على مواقف السيارات وخطوط السير، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما وجه بزيادة أعداد الباصات العاملة على خط الجامعة، بما يضمن توفير وسائل نقل كافية للطلاب وتيسير انتقالهم.

والتقى المحافظ عددًا من طلاب جامعة المنصورة، واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم، وتبادل معهم الحديث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالحياة العامة، مؤكدًا لهم أهمية تعظيم الاستفادة من العملية التعليمية وتوظيف ما يكتسبونه من معارف ومهارات في حياتهم العملية، باعتبارهم أمل المستقبل، ومشددًا على أهمية التحلي بالوعي ونشر الفكر الإيجابي والبناء، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وخدمة الوطن.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المحددة، وعدم تحميل الركاب من خارج المواقف، موجهًا إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي سيارة تخالف التعريفة أو خط السير، مع إلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.