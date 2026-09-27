قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المخابز تكشف عن حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو
معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام
9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد
مشروعات وبرامج وتكنولوجيا الرياضة.. تفاصيل لقاء جوهر نبيل بسفير الهند في القاهرة
إندونيسيا تشيد بقيادة جوتيريش للأمم المتحدة مع اقتراب انتهاء ولايته
مباحثات مصرية روسية حول آفاق وإمكانيات الاستفادة من خبرات المسرح الكبير للعرائس في بطرسبورج
بمشاركة عالمية واسعة.. الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية غدا
فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية
محمد أنور: الدول العربية تتصدر أسواق صادرات الصناعات الغذائية ومصر تتوسع أوروبيّا
الرئيس الكازاخستاني يقيل وزير الدفاع عقب مصرع 14 جنديًا في مناورات عسكرية
فرصة أخيرة لطلاب الثانوية والدبلومات.. بدء التقديم التكميلي بالأماكن الشاغرة بالجامعات التكنولوجية الاثنين
حكم الصلاة في السيارة.. هل يجوز أداء الفرض أثناء القيادة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حركة السرفيس أمام جامعة المنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مواقف سيارات السرفيس بشارع الجمهورية أمام جامعة المنصورة، لمتابعة حركة نقل الركاب والوقوف على مدى انتظام العمل، والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب وخطوط السير المقررة، وتوافر وسائل النقل اللازمة للمواطنين وطلاب الجامعة.

ووجه محافظ الدقهلية باستمرار تكثيف الرقابة والمتابعة على مواقف السيارات وخطوط السير، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما وجه بزيادة أعداد الباصات العاملة على خط الجامعة، بما يضمن توفير وسائل نقل كافية للطلاب وتيسير انتقالهم.

والتقى المحافظ عددًا من طلاب جامعة المنصورة، واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم، وتبادل معهم الحديث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالحياة العامة، مؤكدًا لهم أهمية تعظيم الاستفادة من العملية التعليمية وتوظيف ما يكتسبونه من معارف ومهارات في حياتهم العملية، باعتبارهم أمل المستقبل، ومشددًا على أهمية التحلي بالوعي ونشر الفكر الإيجابي والبناء، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وخدمة الوطن.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المحددة، وعدم تحميل الركاب من خارج المواقف، موجهًا إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي سيارة تخالف التعريفة أو خط السير، مع إلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

الدقهلية محافظ مواقف طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال برلماني للحكومة بشأن إشغالات شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: مصر تضع أمام المجتمع الدولي خريطة واضحة لإنهاء الأزمة الفلسطينية

محمد خليل، الأمين المساعد لأمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري

محمد خليل: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تعكس ثبات الدولة وقدرتها على طرح رؤية متكاملة لمواجهة تحديات العالم

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مباراة سياسية فى واشنطن

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: تحويلات المصريين بالخارج.. من مورد للنقد الأجنبي إلى قوة إنتاجية

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها عبد القادر تكتب: مواثيق الشورى الأسرية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تباين المشاعر

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

المزيد