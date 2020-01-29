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توك شو

مصري عائدًا من الصين يكشف عن تفاصيل فيروس كورونا وأسباب انتشاره.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:17 م
عائلة مصرية قاجمة
عائلة مصرية قاجمة من الصين
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محمود محسن
أكد ابراهيم نجم، مصري عائدا من الصين، انه قد عاد من الصين اليوم، مؤكدا أن بداية ظهور فيروس كورونا كانت بنهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وذلك في سوق كان يتم البيع فيه بطريقة غير شرعية وكان يباع فى الاسواق حيوانات برية. 

واضاف نجم خلال وجوده ضيفا ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن فيروس كورونا قد انتقل من خفاش إلى الإنسان مشيرا أن المرض بدأ في الإنتشار بصورة كبيرة  والحكومة الصينية بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على المرض.

وتابع المصري العائد من الصين انه لحسن حظ الصين ان الفيروس جاء والصين مقبلة على اجازات وهو عيد الربيع الصيني والذي يستمر أكثر من اسبوعين.

واشار المصري العائد من الصين أن الشعب الصيني يذهب للإحتفال مع عائلته وهو ما يقلل من الإصابة بالفيروس. 

وقال المصري العائد من الصين إن هناك مناطق في الصين مغلقة تماما ولا احد يستطيع الدخول أو الخروج وهناك مناطق قام الجيش بإغلاقها تماما.  

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