في يومه العالمي.. ممنوعات يجب على مرضى السرطان الابتعاد عنها





وكشفًا عن ما قدمة موقع "cancer.net" إليكم أبرز الأطعمة التى يفضل الأبتعاد عنها.





- يعد تناول اللحوم والدجاج من أكثر الأشياء التى يجب الحذر منها، وتناولها من أماكن معلومة المصدر والتأكد من سلامتها، وذلك حيث تحتوى العديد من هذم الأطعمة على الهرمونات الغير طبيعية التى تحفظ من تكوين السرطان وظهوره.





- كما يفضل البعد عن الأطعمة والعصائر الغير طبيعية، والتى تحتوى على نسبة كبيرة من المواد الحافظة التى تؤثر على صحة الأنسان بشكل سلبى، ويمكن أن يصيب بالسرطان





- كما يجب أتباع الطرق الصحيحة، والأحتفاظ بالتواريخ الهامة عند تخزين الأطعمة فى الفريزر فلكل نوع من الأطعمة مدة محددة للأحتفاظ بها لا يفضل تخطيها.





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- تعد الأطعمة المدخنة مثل ( الأسماك والدواجن) من أكثر أهم الأطعمة التى يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالسرطان، ويجب أن نحرص على عدم تناولها بشكل دائم.