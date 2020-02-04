في يومه العالمي.. أعشاب تساعد في علاج سرطان الثدي

يصادف 4 فبراير من كل عام اليوم العالمي للسرطان، فهو من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ و لا تفرق بين كبير أو صغير، رجل أو إمرأة .
يهدف اليوم العالمي للسرطان إلى مكافحة المرض و رفع الوعي بين الأشخاص من خلال الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.
يعد سرطان الثدى من أكثر الأنواع شيوعا بين السيدات و الفتيات، وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الأعشاب والأطعمة التى تساهم فى مقاومة و علاج سرطان الثدى..
- تؤكل حبوب الحلبة مغلية كالشاي لاحتوائها على هرمون يقضي على سرطان الثدي
- للكركم خواص لمقاومة السرطان والالتهابات
- كثرة تناول الشاي الاخضر يقلل الاصابة بسرطان الثدي فهو يساعد في وقف نمو الخلايا السرطانية .
- تخلط اوراق الزيتون المدقوقة مع عسل النحل وتوضع على الثدي كلبخة لعلاج السرطان
- تناول المشروم ينشط الجهاز المناعي لمقاومة السرطان ووقف نمو خلاياه لاحتوائه على مركب لمكافحة السرطان
-زيت كبد الحوت علاج فعال للسرطان
- يؤكل التين طازجا او مجففا لاحتوائه على مركب يساعد في ضمور الأورام السرطانية