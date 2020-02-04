في يومه العالمي.. أعشاب تساعد في علاج سرطان الثدي

يصادف 4 فبراير من كل عام اليوم

للسرطان

، فهو من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ و لا تفرق بين كبير أو صغير، رجل أو إمرأة .

العالمي