AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في يومه العالمي.. أعشاب تساعد في علاج سرطان الثدي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:30 ص
سرطان الثدي
سرطان الثدي
Advertisements
هاجر هانئ
يصادف 4 فبراير من كل عام  اليوم العالمي للسرطان، فهو من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ و لا تفرق بين كبير أو صغير، رجل أو إمرأة .

يهدف اليوم العالمي للسرطان إلى مكافحة المرض و رفع الوعي بين الأشخاص من خلال الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

 يعد سرطان الثدى من أكثر الأنواع شيوعا بين السيدات و الفتيات، وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الأعشاب والأطعمة التى تساهم فى مقاومة و علاج سرطان الثدى..

- تؤكل حبوب الحلبة مغلية كالشاي لاحتوائها على هرمون يقضي على سرطان الثدي 
-البصل والثوم  يؤكلان بمفردهما او يضافا الى السلطات او الاغذية المطبوخة لاحتوائهما على مواد تساعد على التخلص من مسببات السرطان فتمنع تكون السرطان قبل ان يحدث 
- للكركم خواص لمقاومة السرطان والالتهابات 
- كثرة تناول الشاي الاخضر يقلل الاصابة بسرطان الثدي فهو يساعد في وقف نمو الخلايا السرطانية .
- تخلط اوراق الزيتون المدقوقة مع عسل النحل وتوضع على الثدي كلبخة لعلاج السرطان 
- تناول المشروم ينشط الجهاز المناعي لمقاومة السرطان ووقف نمو خلاياه لاحتوائه على مركب لمكافحة السرطان 
-زيت كبد الحوت علاج فعال للسرطان 
- يؤكل التين طازجا او مجففا لاحتوائه على مركب يساعد في ضمور الأورام السرطانية 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خايف من شبح السرطان.. أطعمة ومشروبات تحميك من الإصابة بأخطر الأنواع المهددة للجنسين.. أبرزها الطماطم والقرفة

بعد رحلة العلاج.. 10 فواكه يحتاجها جسم مريض السرطان

لن تتوقع.. نوع من التوابل له قدرة فعالة لعلاج الأورام السرطانية

فاكهة مهملة تحارب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

احمى نفسك من سرطان الثدى بـ 7 حيل غير متوقعة

لمرضى السرطان.. نوع من الخضراوات يقلل من القلق والاكتئاب

ترشيحاتنا

على أنغام المهرجانات.. شابان يلقيان مصرعهما لايف عبر فيسبوك

عمرو أديب: أطالب الجيش بالتدخل لحماية مصر من فيروس كورونا.. فيديو

الصين تزف بشرى للعالم بشأن فيروس كورونا

كريم هنداوي يتحدث لأول مرة عن التنقل بين قطبي الكرة المصرية

اتفقا على تطبيع العلاقات.. مسؤول عسكري سوداني يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو والبرهان

رغم كورونا.. مصري يحاول العودة إلى الصين من أجل زوجته الحامل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. الجاكيت الفرو يسيطر على موضة 2020

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور