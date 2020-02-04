AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا يقتصر على النساء.. 6 أعراض مؤكدة لـ سرطان الثدي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:48 ص
أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي
Advertisements
آية التيجي
يعد سرطان الثدي من الأورام السرطانية التى تتشكل في خلايا الثدي، حيث يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا في النساء وفي الولايات المتحدة، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي لدى الرجال والنساء، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء.

وتساهم التوعية بسرطان الثدي، والدعم وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، حيث زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الثدي بسبب التوعية تجاه الأعراض الأولية التي يمكن أن تنذر بالإصابة به.

إقرأ ايضا:

كما أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في انخفاض مستمر، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى عوامل عديدة، مثل: الاكتشاف المبكر، واتباع نهج جديد في العلاج وفهم أفضل لطبيعة مرض سرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدي:

وتشمل علامات وأعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي، وفقا لما نشر في صحيفة "مايو كلينك" الطبي، وتشمل ما يلي:


1- ظهور كتلة في الثدي أو سماكة تبدو مختلفة عن الأنسجة المحيطة.

2- تغيير في حجم الثدي أو شكله.

3- تغير لون جلد الثدي، أو تكون جلد مقشر

4- الحلمة المقلوبة حديثا

5- تقشير المناطق المصطبغة من الجلد المحيطة بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي.

6- احمرار الجلد على الثديين، حيث يتغير لون الثدي إلى اللون البرتقالي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو سنك تجاوزت الخمسين.. احمي نفسك من سرطان الثدي بهذه الطريقة

إياك أن تهمليها.. أعراض تنذر بمشاكل في الثدي

اعراض الفشل الكلوي عند النساء .. 6 علامات تنذر بالمرض

الحمض النووي سبب في إصابة السيدات بنوع خطير من السرطان.. احذروه

اعراض الإصابة بسرطان الثدى.. احذري.. انقطاع الطمث يزيد فرص الاصابة

في ندوة مستقبل وطن.. صحة الأميرية توضح أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

ترشيحاتنا

ليفربول يستقبل شروزبري تاون في إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي الليلة

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

على أنغام المهرجانات.. شابان يلقيان مصرعهما لايف عبر فيسبوك

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

بمذاق مميز.. طريقة جديدة ومبتكرة لعمل البطاطس البانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا