لا يقتصر على النساء.. 6 أعراض مؤكدة لـ سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي من الأورام السرطانية التى تتشكل في خلايا الثدي، حيث يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا في النساء وفي الولايات المتحدة، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي لدى الرجال والنساء، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء.





وتساهم التوعية بسرطان الثدي، والدعم وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، حيث زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الثدي بسبب التوعية تجاه الأعراض الأولية التي يمكن أن تنذر بالإصابة به.





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كما أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في انخفاض مستمر، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى عوامل عديدة، مثل: الاكتشاف المبكر، واتباع نهج جديد في العلاج وفهم أفضل لطبيعة مرض سرطان الثدي.





أعراض سرطان الثدي:





وتشمل علامات وأعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي، وفقا لما نشر في صحيفة "مايو كلينك" الطبي، وتشمل ما يلي:









1- ظهور كتلة في الثدي أو سماكة تبدو مختلفة عن الأنسجة المحيطة.





2- تغيير في حجم الثدي أو شكله.





3- تغير لون جلد الثدي، أو تكون جلد مقشر





4- الحلمة المقلوبة حديثا





5- تقشير المناطق المصطبغة من الجلد المحيطة بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي.





6- احمرار الجلد على الثديين، حيث يتغير لون الثدي إلى اللون البرتقالي