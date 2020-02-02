أمراض الجهاز التنفسي .. فوائد صحية مذهلة لـ فول الصويا

أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين يابانيين إلى أن البالغين في منتصف العمر الذين يتناولون بانتظام منتجات فول الصويا ، قد يساهم في الحد من مستويات الكوليسترول الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة التي تسبب في الوفاة.









وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أنه ما يقرب من 100000 شخص في اليابان وتم تتبعهم لمدة 15 عاما، قاموا بتناول الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا، وهو ما يجعلهم أقل عرضة بنسبة 10% للإصابة بالأمراض المزمنة التي تؤدي إلى الوفاة.



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وأفاد الباحثون، بأن منتجات فول الصويا من المحتمل أن تحتوي على مركبات مفيدة ، والتي تساعد على الحفاظ على استقرار الكوليسترول ، وفي الآونة الأخيرة ، تزايد استخدام وتداول منتجات فول الصويا بين الأشخاص النباتيين، وبالأخص في المجتمعات الغربية.









وقام الفريق الذي يقوده المركز الوطني للسرطان باليابان بدراسة الروابط بين عدة أنواع من منتجات الصويا والموت من أي سبب ، مثل: الإصابة بالأورام السرطانية ، و أمراض القلب والأوعية الدموية وأ مراض الجهاز التنفسي ، ووجدوا أنه يقلل من الإصابة بالأمراض المزمنة السابق ذكرها بنسبة 10%.









ووجد الباحثون، أن تناول كميات أكبر من منتجات فول الصويا مرتبط بانخفاض خطر حدوث الوفيات الناجمة عن الإصابة بنسبة 10 في المائة، حيث إن الأشخاص الذين يتناولون منتجات فول الصويا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.







