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مرأة

6 أطعمة تحمي من مرض الزهايمر.. الشاي واللفت أبرزها

السبت 01/فبراير/2020 - 01:01 م
أطعمة تحمي من الزهايمر
أطعمة تحمي من الزهايمر
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آية التيجي

أشارت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة راش في شيكاغو، إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مركب الفلافونول يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان الاطعمة التي تحتوي على الفلافونول، مثل: الشاي الأسود، واللفت ، زيت الزيتون، والكمثرى، والبرتقال، والقرنبيط قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ان هذه الاطعمة تحتوي على العناصر الغذائية الأخرى التي قد تدعم صحة خلايا المخ. 

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وقام الباحثون، بتتبع أكثر من 900 من كبار السن، لمدة تصل إلى 12 عامًا بعد سؤالهم عن وجباتهم الغذائية، حيث إنهم وجدوا أن أولئك الذين تناولوا أطعمة تحتوي على الفلافونول يوميا، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون، أن زيت الزيتون والكمثرى والبرتقال والقرنبيط ، واللفت والشاي الأسود من بين أكثر الأطعمة المفيدة التي تمنع من الإصابة بمرض الزهايمر او ما يعرف عنه طبيا بالخرف.

وقال المؤلف الرئيسي للدكتور توماس هولاند، أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات وشرب المزيد من الشاي يمكن أن يجنبنا الإصابة بمرض الزهايمر، وهي طريقة غير مكلفة للحد من الإصابة بالزهايمر، حيث أن الأطعمة التي تحتوي على الفلافونول لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

وتابع هولاند، إلى أن انخفاض  بنسبة 51 في المائة في عدد الأشخاص المصابين بهذا المرض المدمر ، أو حتى تأخيره لعدة سنوات ، يمكن أن يكون له فائدة هائلة على الصحة العامة، ويحتوي الفلافونول على أربعة أنواع مختلفة كيمبفيرول ، وإيزورهامنيتين ، وميريتسين وكيرستين. 

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