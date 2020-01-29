يؤثر على وظائف المخ.. مخاطر شرب الكحول أثناء الحمل





وقارن الباحثون المشرفون على الدراسة، بين 23 دراسة منشورة عن مخاطر شرب الكحوليات أثناء الحمل، ووجدوا أدلة على أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض الوزن عند الولادة.





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وقام الباحثون، بمراجعة بيانات الأطفال من نفس الأسر التي خفضت أمهاتها أو زاد من استهلاكهن للكحول اثناء الحمل، ووجدوا ان معدل ضعف وظائف المخ لديهن كان اعلى، بالإضافة الى انه تسبب في تلف خلايا المخ.





وقالت الدكتورة لويزا زوكولو ، من جامعة بريستول، إن هناك مجموعة من الأدلة التي تشير الى الضرر الذي يمكن أن يحدثه الكحول للأطفال قبل ولادتهم، وقد يظهر عليهم مع نموهم فيما بعد.





وأضافت زوكولو، أن تناول الكحول أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على القدرات المعرفية للطفل في وقت لاحق في الحياة ، بما في ذلك تعليمه، بالإضافة الى انه يؤدي أيضًا إلى انخفاض الوزن عند الولادة.





وأفادت البروفيسور جيني هاريس نائبة المدير الطبي في المملكة المتحدة، انه إذا كنت حاملًا أو كنت تخططين للحمل ، فإن الإرشادات الوطنية توصي بأن الطريقة الأكثر أمانًا هي عدم تناول الكحول على الإطلاق ، للحفاظ على الخطر الذي يتعرض له طفلك بسبب تناوله.