نصائح بسيطة للوقاية من فيروس كورونا القاتل

وأوضح سالم، أن مدينة ووهان التى ظهر فيها المرض بالصين قبل غلقها خرج منها 5 ملايين شخص، وحالات الإصابة خارج الصين محدودة يعنى أن الإصابة ما زالت محدودة وبدرجة أولى فى الصين ولم تنتقل لأقاليم أخرى وذلك وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأكد سالم، أن الفيروس في تصاعد مستمر منذ شهر وحتى الآن نسبة الوفيات تتراوح حوالى 4 % أو أقل، وهى مؤشرات أن الخطر موجود فى الصين وأقل خطورة فى العالم من باقى الفيروسات.



