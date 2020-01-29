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مرأة

نصائح بسيطة للوقاية من فيروس كورونا القاتل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:53 ص
فيروس كورنا - الفيروس
فيروس كورنا - الفيروس التاجي
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آية التيجي
وجّه الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية قصر العيني جامعة القاهرة، عدة نصائح لطريقة الوقاية والعلاج، من فيروس كورونا، مشددا على ضرورة عدم المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين.  

وحذر سالم، في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية، من التعامل مع الحيوانات الميتة أو اللحوم وحيوانات البحر غير المطهوة، وعدم التقبيل، مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد في قلة التعرض للمرض القاتل، وإذا حدثت الإصابة يتم علاج الأعراض بالدرجة الأولى والراحة، وبشراب سوائل بكثرة مع بعض الأدوية التى تساعد في مقاومة الجسم. 

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ولفت سالم، إلى ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا وسجلت ولم تذهب إلى الصين، وهذا يعنى أنها انتقلت له من شخص لآخر، حيث انتقلت من إنسان لإنسان قبل ذلك.

وأوضح سالم، أن مدينة ووهان التى ظهر فيها المرض بالصين قبل غلقها خرج منها 5 ملايين شخص، وحالات الإصابة خارج الصين محدودة يعنى أن الإصابة ما زالت محدودة وبدرجة أولى فى الصين ولم تنتقل لأقاليم أخرى وذلك وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأكد سالم، أن الفيروس في تصاعد مستمر منذ شهر وحتى الآن نسبة الوفيات تتراوح حوالى 4 % أو أقل، وهى مؤشرات أن الخطر موجود فى الصين وأقل خطورة فى العالم من باقى الفيروسات.

وذكر سالم، أن الفيروس سريع الانتشار والعدوى وفترة حضانة طويلة، حيث العدوى لا تظهر بسهولة ولكن بصورة حادة، موضحًا أنه يختلف عن أى فيروس لأنه يصيب نسيج الرئة مباشرة.
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