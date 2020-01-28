AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يتسبب في حركات لا إرادية.. معلومات قد لا تعرفها عن الشلل الرعاش

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:01 م
الشلل الرعاش
الشلل الرعاش
Advertisements
آية التيجي
لا يصيب مرض باركنسون (YOPD) أو كما هو معروف بيننا بأسم الشلل الرعاش الشباب، حيث أنه نادر الحدوث عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

وفي الولايات المتحدة، يصاب بمرض الشلل الرعاش ما يقرب من 2 إلى 10 في المئة من الذين تقل أعمارهم عن 50 ، في حين أن 1.2 في المائة فقط في المملكة المتحدة، وعادة ما يتم تشخيص مرض باركنسون بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60. 

وتتشابه الأعراض مع بداية الإصابة المتأخرة، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:

1-  الارتعاش بشكل مستمر في اليدين والذراعين والساقين والفك والوجه.
2- صلابة الأطراف والجذع
3- تباطؤ الحركة
4- ضعف التوازن والتنسيق

ويعاني المصابون بمرض الشلل الرعاش أيضًا من الاكتئاب والأرق والمشاكل الإدراكية، حيث أن معظم مرضى باركنسون لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة، حيث أن الأشخاص الأصغر في العمر عند الإصابة به يكونون أكثر عرضة لخطر المعاناة من الآثار الجانبية لعلاجات مرض الشلل الرعاش.

ويعد تحفيز الدماغ العميق خيارًا للعلاج الجراحي، ومع ذلك ، يجب على الأخصائي أن يقرر العلاج المناسب، على حسب حالة المريض، وما يفضله المريض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يصيب الرجال أكثر من النساء.. تعرف على أعراض الشلل الرعاش

علاقة غريبة.. تعرف على علاقة بكتيريا الأمعاء بـ الشلل الرعاش

يصيب الحوامل ومرضى السكري.. معلومات قد لا تعرفها عن تعفن الدم

اكتشف أسباب الإصابة بشلل الرعاش بعد مرض الفنان يوسف فوزي

بعد إصابة الفنان يوسف فوزي به.. تعرف على أعراض وأسباب شلل الرعاش

دراسة: مرض الشلل الرعاش قد يبدأ قبل الولادة

ترشيحاتنا

منها زيادة رسوم النظافة.. 12 تصريحا لوزيرة البيئة تحت قبة البرلمان اليوم

الأمير السابق مازال يحكم.. صحيفة سعودية تكشف سر إطاحة تميم برئيس الوزراء

ترامب : إسرائيل قلب العالم ..ومسار السلام سيكون لإنهاء الصراع

بنود صفقة القرن.. ترامب: القدس ستبقى عاصمة موحدة لـ إسرائيل

حقيقة انتقال حازم إمام لاعب الزمالك للنادي الأهلي

مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية: تغريم منقذ ابنته من الموت 50 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب