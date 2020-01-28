يتسبب في حركات لا إرادية.. معلومات قد لا تعرفها عن الشلل الرعاش

لا يصيب مرض باركنسون (YOPD) أو كما هو معروف بيننا بأسم الشلل الرعاش الشباب، حيث أنه نادر الحدوث عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.





وفي الولايات المتحدة، يصاب بمرض الشلل الرعاش ما يقرب من 2 إلى 10 في المئة من الذين تقل أعمارهم عن 50 ، في حين أن 1.2 في المائة فقط في المملكة المتحدة، وعادة ما يتم تشخيص مرض باركنسون بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60.





وتتشابه الأعراض مع بداية الإصابة المتأخرة، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:





1- الارتعاش بشكل مستمر في اليدين والذراعين والساقين والفك والوجه.

2- صلابة الأطراف والجذع

3- تباطؤ الحركة

4- ضعف التوازن والتنسيق





ويعاني المصابون بمرض الشلل الرعاش أيضًا من الاكتئاب والأرق والمشاكل الإدراكية، حيث أن معظم مرضى باركنسون لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة، حيث أن الأشخاص الأصغر في العمر عند الإصابة به يكونون أكثر عرضة لخطر المعاناة من الآثار الجانبية لعلاجات مرض الشلل الرعاش.





ويعد تحفيز الدماغ العميق خيارًا للعلاج الجراحي، ومع ذلك ، يجب على الأخصائي أن يقرر العلاج المناسب، على حسب حالة المريض، وما يفضله المريض.