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مرأة

نتائج غير متوقعة.. تعرف على علاقة حجم المخ بوجود ذاكرة أفضل

السبت 25/يناير/2020 - 01:33 م
علاقة حجم المخ بوجود
علاقة حجم المخ بوجود ذاكرة أفضل
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آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة ولاية ميشيغان، إن حجم الذاكرة في الدماغ لا يعني أنك تتمتع بذاكرة أكبر، حيث إن هذه المنطقة تتقلص مع التقدم في العمر.


وقام الباحثون المشرفون على الدراسة بمسح أدمغة أكثر من 330 شخصًا بالغًا، وقاموا بإجراء اختبارات التعلم والذاكرة، ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم حجم أكبر لمنطقة الذاكرة لم يكن بالضرورة لديهم نتائج أفضل في الاختبارات.


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وأظهرت الأبحاث السابقة أن الحصين، وهو جزء من الدماغ يعمل كمركز للذاكرة، يتقلص مع تقدم العمر وقد يرتبط بفقدان الذاكرة لدى المتقاعدين، والأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.


ووجدت هذه الدراسة، أن كمية ونوع المادة البيضاء المسؤولة عن الإصابة بمرض الزهايمر، والتي تسمى المادة البيضاء الحوفي هي التي تحدد مدى جودة ذاكرة شخص ما،وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في  المادة البيضاء كانت لديهم ذاكرة سيئة من أولئك الذي ليس لديهم كميات كبيرة من المادة البيضاء، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2004 أن حجم الحصين لا يرتبط دائمًا بأداء الذاكرة لدى كبار السن.


وقال الدكتور أندرو بندر من جامعة ولاية ميشيغان ، الذي أعد الدراسة الجديدة ، إن النتائج أظهرت الحاجة إلى النظر في العلاقة بين حجم الحصين وبقية الدماغ عند النظر في انخفاض الذاكرة لدى كبار السن.


واشار بندر، إلى أن الدراسة وجدت أن لديهم الأشخاص الذين لديهم حجم أكبر لمنطقة الذاكرة او المعروفة باسم حصين أكبر، كانوا يتعلمون بشكل أسرع من الآخرين. 


وأفاد الدكتور بندر، ان النتائج التي توصلنا إليها تعزز التغيرات المرتبطة بالعمر في التعلم والذاكرة، حيث تبدو أكثر إفادة بكثير في فهم أنماط مختلفة من الدماغ والانحدار المعرفي من التركيز على أي منطقة واحدة في الدماغ. 


ويعتبر مرض الزهايمر ، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا ، هو مرض تدريجي يدمر مهارات الذاكرة والتفكير ، وفي النهاية القدرة على القيام بمهام بسيطة، ويؤثر مرض الزهايمر على حوالي 500 ألف شخص في المملكة المتحدة، مع أكثر من 850،000 يعانون من الخرف بشكل عام، وهناك حوالي 5.7 مليون يعانون من الخرف في الولايات المتحدة ، منهم 4 ملايين يعانون من مرض الزهايمر.  

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