بلاش كيتو.. تعرف على مخاطر التقليل من تناول الكربوهيدرات على الجسم

نفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة هارفارد، أن اتباع نظام غذائي قليل في الكربوهيدرات وقليل الدسم كنظام كيتو، لا يمكنه أن يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة، وبالتالي الحد من مخاطر الوفاة المبكرة.





وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أنه بالرغم من اتباع نظام غذائي كيتو الذي يعتمد على التقليل من الكربوهيدرات وزيادة نسبة الدهون، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، إلا أنه يحرم الجسم من عناصر غذائية هامة يتطلبها الجسم.



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وأكد الباحثون، أن اتباع نظام كيتو والابتعاد عن تناول هاتين المجموعتين من الأطعمة، وهما: الكربوهيدرات، وزيادة نسبة الدهون وسيلة شائعة لتخفيف الوزن والحصول على جسم صحي، إلا أنه لن يطيل من العمر كما أشارت دراسة سابقة أجريت منذ وقت قصير، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وترتبط الوجبات الغذائية الغنية بالدهون وبنسب أقل من الكربوهيدرات بالفعل بنتائج صحية أسوأ و مخاطر أعلى للوفاة، حيث وجدت الدراسة الجديدة أن تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والدهون لا يمكنها أيضا أن تزيد من متوسط ​​العمر المتوقع، بالإضافة إلى أنهم يكونون بالفعل أكثر عرضة للوفاة من عامة السكان.





وأكد الباحثون، أنه لا يوجد أدنى شك في أن تناول الكربوهيدرات، مثل: الخبز والمعكرونة والحبوب، والزيادة في تناول الدهون، مثل: اللحوم الحمراء واللبن والجبن وبعض الزيوت سوف يساعدك على إنقاص وزنك على المدى القصير، إلا أنه م ا يزال هناك الكثير من النقاش حول ما إن كانت هذه الوجبات تحسن من الصحة العامة.





وأشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الوجبات الغذائية كيتو التي تسمح بتناول بعض الأطعمة الدهنية ولكنها تتطلب التخلص من الكربوهيدرات أو التخلص منها تقريبًا تحظى بشعبية مع مشاهير، مثل: كورتني كارداشيان، وليبرون جيمس قد تكون غير صحية على المدى الطويل.





قام الفريق بتحليل البيانات المتعلقة بالوجبات الغذائية وصحة 37233 من الأمريكيين البالغين بمتوسط ​​عمر 49.7، خلال الدراسة ، توفي 48666 شخصًا متورطًا، حيث سجلوا وجباتهم الغذائية بمقاييس حول مدى انخفاض الكربوهيدرات والزيادة من نسبة الدهون التي كانوا اتبعوها، وكذلك ما إذا كانت المصادر "صحية" أو "غير صحية".





ووجد نتائج الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين سجلوا درجات عالية في التقليل من الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات و أعلى في نسبة الدهون يعيشون في المتوسط ​​لفترة أقل من أولئك الذين لم يلتزموا بهذه القيود الغذائية، مما يجعلهم أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة سبعة في المئة.



