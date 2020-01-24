لو عندك مقابلة عمل.. 7 نصائح لتنسيق الملابس في الإنترفيو

تنسيق الملابس لحضور مقابلات العمل أمر سهل وبسيط، فكل ما تحتاجين إليه هو اختيار أزياء عملية وبسيطة وغير جريئة لترك انطباع جيد، وإطلالة مميزة.





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وقدمت مصممة الأزياء الجزائرية بلحواس آمنة، مجموعة من النصائح لتنسيق الملابس خلال الانترفيو، ومقابلات العمل، والتي لاسيما تحمل دائما الانطباع الأول عن الشخص، وأهم هذه النصائح ما يلي:





1- ضرورة الابتعاد على اللبس الكاجوال، واختيار زي رسمي كلاسيكي لأنه يترك انطباعا بأنك جادة.





2- من المهم أن تكون ألوان الزي هادئة ومريحة للعين مثل الأبيض والأسود البني والرصاصي، إذ أنها تعكس البساطة والجدية، فهي تعد من الخيارات المناسبة لمقابلات العمل.





3- من المحبب ارتداء قميص أبيض بكل أنواعه لأنه يتضمن تصاميم كثيرة وقصات جميلة تضفي مظهرا جميلا ورسميا في نفس الوقت، لذا ينصح بأن يكون خيارك خلال هذا اليوم.





4- يمكن ارتداء سروال كلاسيكي أو jupe مستقيمة تكون متوسطة الطول لتجنب الانطباع السيء، ويمكن إضافة بليزر حسب الرغبة مع حذاء مسطح أو بكعب.

5- تجنبي ارتداء الأحذية الرياضية إلا إذا كانت مقابلة العمل تتطلب ذلك على وجه الخصوص، ولكن بصفة عامة يفضل ارتداء الأحذية المسطحة أو التي تكون مصحوبة بكعب إضافة إلى الصنادل.





6- ينصح بارتداء إكسسوارات بسيطة وغير متكلفة، فيمكن الاكتفاء بساعة اليد مع إسورة أو عقد بسيط لتزيين به إطلالتك.





7- من الأفكار العملية التي تساعدك على الظهور بمظهر مميز هو لوك اللون الواحد، فيمكنك اختيار اللون الأبيض أو الأسود وكوني منه إطلالتك بالكامل مع اختيار إكسسوارات بلون مختلف.