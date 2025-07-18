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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الجمهور يرحب بـ هاني شاكر لحظة وصوله حفل مسرح البالون.. صور

هانى شاكر
هانى شاكر
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صورا للفنان القدير هاني شاكر  لحظة وصوله لحفل مسرح البالون


حرص الجمهور علي الترحيب بأمير الغناء العربي لحظة وصوله.

وينظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إحتفالية كبرى يقوم بإحيائها أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر وذلك اليوم الجمعة على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.


وتقام الإحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض والحفلات الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتقام الإحتفالية على فصلين تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات الخاصة بها ويصعد أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر خشبة المسرح خلال الفصل الثاني ويمتع الحضور بمجموعة من أغانيه المحببة لدى الجمهور.


ويبدأ الفصل الأول من الإحتفالية بفقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وهي حلاوة شمسنا، إسكندراني، الأقصر بلدنا، الطبول، النوبة.

والفصل الثاني من الإحتفالبة يصعد الفنان هاني شاكر إلى خشبة مسرح البالون ويقدم "بلدي - بحبك ياغالي - ح نعيش - بحبك أنا - شاور - نسيانك صعب أكيد - لو روحت بعيد - ياريتني - فرق ف الإحساس - اديتك ورود - سألتك - كده برضه ياقمر - غلطة - جانا الهوا -  لو بتحب - لسه بتسألي - علي الضحكاية - أحلف بسماها" والإحتفالية من إخراج تامر عبدالمنعم.

وانتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر من البروفات النهائية للإحتفالية في ستوديو فايب الموسيقار مصطفى حلمي.

كان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قد أعرب  عن سعادته الكبيرة بهذا الحفل وقال: سعيد جدا بأن يكون أمير الغناء العربي هاني شاكر واحدا من النجوم الذين يلتقون بجمهور مسرح البالون تحت رئاستي لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

هاني شاكر حفلتة في مسرح البالون تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية أمير الغناء

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