قبلها بسنتين.. بهذه الطريقة يمكنك اكتشاف موعد انقطاع الطمث

كشف بحث جديد أجري مؤخرا من قبل الباحثين في كلية الطب بجامعة كولورادو، أن فحص الدم الجديد يمكن أن يتنبأ بدقة إلى حدوث انقطاع الطمث، وذلك قبل حدوثه بعامين.





وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، أن هناك فحصا جديدا يمكنه التنبؤ بموعد انقطاع الطمث عند النساء المرأة، مما يجعلهم في حالة تأهب للأعراض السلبية التي تسببها، بما في ذلك الحالة المزاجية المنخفضة والهبات الساخنة.





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وأكد الباحثون، أن الاختبار الجديد يمكن أن يساعد في إعداد النساء وتشجيعهن على البحث عن علاجات مسبقة لتقليل الأضرار التي تلحق بصحته عند انقطاع الطمث، وذلك قبل عامين من حدوثه، وفقا لما جاء في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.





وأشار الباحثون، إلى أن الفحص الجديد يعمل عن طريق قياس مستويات هرمون مضاد مولر (AMH) في الدم، عندما تكون AMH منخفضة ، فهذا يعني أن البويضات اوشكت على عدم إفراز البيض.





وقام الباحثون بتحليل اختبارات الدم، والتي أجريت على 1537 امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و 63 عامًا، وتم اختبار عينات لمستويات AMH وكذلك هرمون منشط للجريب، وهو هرمون تناسلي آخر، وهو ما امكنهم من التنبؤ بتوقيت دورة الطمث النهائي خلال 12 إلى 24 شهرًا لدى النساء، وذلك في فترة أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من العمر.





ويقول العلماء إن هذه المعلومات تسمح للمرأة باتخاذ قرارات طبية أفضل ، مثل التوقف عن تحديد النسل، أو البحث عن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT).





ويستخدم العلاج التعويضي بالهرمونات لتحل محل الهرمونات التي لم تعد تنتج في سن اليأس، ومنع الأعراض الشائعة لإنقطاع دورة الطمث، ويمكن للنساء اللاتي يعانين من الأورام الليفية ، وهي حالات نمو تتطور داخل الرحم أو حوله، من إجراء الجراحة، واستئصال الرحم بعد انقطاع الطمث.





ويعتبر استئصال الرحم هو الطريقة الأكثر فعالية لإزالة الأورام الليفية، لكنه ليس دائمًا خيارًا قابلًا للتطبيق بالنسبة للنساء قبل انقطاع الطمث لأنه يجعلهم يعانون من العقم، حيث ان انقطاع الطمث هو جزء طبيعي من شيخوخة يحدث عادة بين 45 و55 سنة ، حيث تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لدى المرأة.





وقال المؤلف الرئيسي للصحيفة الدكتورة نانيت سانتورو، إن استخدام الفحص الجديد والاختبارات المتاحة للتنبؤ بوقت انقطاع الطمث، يمكن أن يساعدنا في توقع موعد انقطاع الطمث بالنسبة لمرضى أورام الرحم الليفية، أو تجنب اعراض فترة إنقطاع الطمث.



