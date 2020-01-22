يحسن من صحة القلب.. 8 فوائد غير متوقعة للصيام المتقطع





5- يساهم الصيام المتقطع في خسارة الوزن بفاعلية كبيرة.





6- يساعد الصيام المتقطع على تحسين صحة القلب، وخاصة عند المصابين بالسمنة.





7- يزيد الصيام المتقطع من من تحويل الدهون المخزنة في الجسم الى طاقة.





8- يقي الصيام المتقطع من الامراض المزمنة، مثل: السكري، والكبد وامراض القلب.





وأضافت محمد، إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يمتد الى ١٢ ساعة، أو لمدة يوم كامل في الاسبوع، ويمكن الصيام لمدة ١٦ ساعة يوما بعد يوم.

4- وجدت بعض الدراسات ان الصيام المتقطع قد يساعد وبشكل كبير على تاخير اعراض الشيخوخة على الجسم، ومظاهر التقدم في العمر.