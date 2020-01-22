شباب دائم.. 5 أطعمة تحارب ظهور التجاعيد والشيخوخة





وقال الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن الاعتناء بالبشرة يبدأ من الداخل من خلال الاعتناء باختيار الأطعمة التى تحافظ على نضارة البشرة وصحتها.





وتابعت ابو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، الى انه يجب على كل سيدة أن تختار طعامها بحكمة لأن ما تضعه على طبقك قد يكون له علاقة كبيرة بتأملك في المرآة.





وتقدم أبو الحجاج فيما يلي خمسة عناصر طعام يجب أن تكون دائمًا في مطبخك لإبعاد الخطوط والتجاعيد عن بشرتك، وتشمل ما يلي:





1- زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز بالدهون غير المشبعة الأحادية ، والبوليفينول والمغذيات النباتية التي تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على متانة ومرونة البشرة. كما أنه غني بفيتامين E ، الذي يساعد في منع علامات الشيخوخة المبكرة.





2- الزبادي:

ويعد الزبادي هو واحد من أفضل مصادر البروتين، وهو في الحد الأدنى من السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من البكتيريا الجيدة التي يمكن أن تساعد على الهضم، كما أنها محملة بالفوسفور والريبوفلافين وفيتامين ب 12 والكالسيوم، وبالإضافة إلى مذاقه اللذيذ ، يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من تلك الخطوط الدقيقة على وجهك.





3- الطماطم:

يمكن أن تؤكل الطماطم طازجة أو وهي مطبوخة ، ويمكن أيضًا تضمينها في السلطة أو شواءها مع مجموعة من زيت الزيتون والملح والفلفل، وهي غنية بالليكوبين، وهي صبغة تساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.





4- الجزر:

ولا يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة والمعادن والبيتا كاروتين فحسب ، ولكنه يساعدك أيضا على استعادة توهجك، علاوة على ذلك ، يُعرف بيتا كاروتين الموجود في الجزر بأنه يحافظ على شباب البشرة وحيويتها لأنه مضاد للأكسدة، و إذا كنت تبحثين عن بشرة أكثر صلابة ينصح بتناول بعض الجزر يوميًا.





5- الأفوكادو:

وتكافح ثمرة الافوكادو ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، نظرًا لاحتوائها على فيتامين “B” الذي يساعد في تحقيق التوازن من خلال إنتاج الزيت للحفاظ على البشرة وحمايتها من الجفاف، كما تحتوي ثمرة الأفوكادو على فيتامين “E الذي يُعيد الشباب للبشرة، ويعرف هذا الفيتامين باسم "فيتامين البشرة".





كما يحمي الأفوكادو البشرة من الشمس والتلوث، ويساعد على إصلاح الأضرار الناتجة عن هذه المصادر، كما يكافح شوائب الوجه، ويعالج البثور وحب الشباب.

تحلم كل امرأة أن تتمتع ببشرة شابة خالية من العيوب، إلا أن الاعتناء بالبشرة لا يكون باستخدام الكريمات أو ماسكات الوجه فقط، ويمكن لبعض النصائح البسيطة ان تحارب ظهور التجاعيد.